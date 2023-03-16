19−26 апреля в Узбекистане пройдёт досрочное голосование на референдуме по закону о Конституции в новой редакции. Об этом 16 марта сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Бахром Кучкаров.

Досрочно проголосовать могут те, кто не имеет возможности в день референдума находиться по месту своего жительства.

Бюллетени для досрочного голосования будут доставлены в участковые избирательные комиссии до 13 апреля.

Как мы писали, референдум запланирован 30 апреля. Для его проведения из государственного бюджета выделено 182,38 млрд сумов (около $15,9 млн).

Согласно закону о референдуме, для досрочного голосования голосующий на основании заявления с указанием причины отсутствия в день референдума (отпуск, командировка, выезд за границу и т. п. ) получает бюллетень для голосования у своей участковой комиссии.

В присутствии не менее двух членов участковой комиссии голосующий расписывается в получении бюллетеня. Бюллетень для голосования заполняется в специально оборудованной кабине или комнате для тайного голосования.

Голосующий оставляет заполненный бюллетень в закрытом конверте, который хранится в сейфе участковой комиссии. В месте склеивания конверта ставятся подписи двух членов участковой комиссии, которые подтверждаются печатью комиссии.