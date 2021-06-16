Центральная избирательная комиссия Узбекистана на заседании 16 июня утвердила план мероприятий и смету расходов на президентские выборы, которые пройдут 24 октября, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ЦИК.

«Согласно закону о Государственном бюджете на 2021 год, предельная сумма средств, выделяемых на подготовку и проведение в этом году выборов президента Узбекистана, установлена в размере 300 млрд сумов», — сказал представитель ЦИК Адхам Ибодуллаев и добавил, что уже разработана соответствующая смета расходов и согласована с Министерством финансов.

По его словам, для целевого и эффективного использования бюджетных средств Государственный департамент финансового контроля Минфина и его территориальные управления провели полную инвентаризацию имеющихся в регионах избирательных принадлежностей и товаров.

«Кроме того, при формировании сметы расходов совместно с сотрудниками Министерства финансов расходование выделяемых из бюджета средств было запланировано путём анализа адресной и целевой траты каждого сума», — сказал член комиссии.

Средства, выделяемые политическим партиям и кандидатам

На заседании отмечалось, что на проведение общепартийных мероприятий и предвыборной агитационной кампании выдвигаемых партиями кандидатов направят 15,4 млрд сумов — на каждого кандидата приходится по 3 млрд 97 млн сумов.

Адхам Ибодуллаев пояснил, что отчёты о расходовании выделенных средств будут освещаться на сайте ЦИК и в социальных сетях в указанные сроки после окончания самих выборов. Неиспользованная по итогам выборов часть будет возвращена в госбюджет.

Согласно смете расходов, средства будут направлены на следующие цели:

на расходы 14 избирательных округов;

на обеспечение всех избирательных участков (около 10800), исходя из потребностей, флагом, гербом, инвентарём и принадлежностями (кабины для тайного голосования и избирательные ящики), раздаточным материалом и другими товарами;

на выплату заработных плат и компенсаций почти 140 тысячам работникам избирательных округов и участков;

на печать избирательных бюллетеней и пригласительных, а также их транспортировку в избирательные участки.

При этом каждая окружная избирательная комиссия получит по 57 млн сумов, каждая участковая избирательная комиссия — по 12 млн сумов.

«Почти 80% средств, выделяемых избирательным округам и участкам, будут направлены на выплату заработных плат, компенсаций и единых социальных платежей», — сказал Адхам Ибодуллаев.

Кроме того, для обеспечения членов избирательных комиссий и самих избирателей средствами защиты и дезинфекционными материалами запланировано выделение 11,5 млрд сумов. В случае, если к моменту выборов эпидемиологическая ситуация улучшится, оставшаяся часть неизрасходованных средств будут возвращены в бюджет, уточнил сотрудник ЦИК.

Внедрённый во время парламентских выборов в 2019 году Единый электронный список избирателей (ЕЭСИ) к президентским выборам будет усовершенствован. С этой целью для работников избирательных комиссий с привлечением тренеров и групп мониторинга будут организованы учебные курсы, на что направят ещё 18 млрд сумов.

На обеспечение избирательных округов бесперебойным интернетом и средствами связи будет выделено 20 млрд сумов, на печать предвыборных и других агитационных материалов — 14 млрд сумов.

Централизованные расходы ЦИК: