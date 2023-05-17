Заместитель премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей Жамшид Ходжаев 17 мая на ежегодном форуме ЕБРР в Самарканде рассказал о шагах, которые Узбекистану необходимо предпринять перед вступлением во Всемирную торговую организацию (ВТО), передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Вступление в ВТО — это очень долгая и сложная процедура. Во-первых, нужно продолжить реформу законодательства, которое синхронизирует нашу торговую политику, технические нормы и международные стандарты по товарам и услугам», — сказал он.

Вице-премьер отметил, что на данный момент уже определено множество законов и норм, которые нужно синхронизировать. Этим занимается рабочая группа Министерства юстиции.

«Доступ к рынку означает конкуренцию, это также повлечёт за собой хорошее соотношение цены и качества. Мы понимаем, что рынок будет играть свою роль, и будем готовы принять вызов», — подчеркнул Жамшид Ходжаев.

По его словам, вступление в ВТО даёт не только доступ к рынку, но и также открывает его для конкурентов.

«Как вы знаете, последние 5−6 лет мы открывали новые индустрии, модернизировали существующие и расширяли возможности отечественных производителей, бизнесов и компаний», — сказал он.

Говоря о дальнейших шагах, которые нужно предпринять для подготовки страны, вице-премьер упомянул реформу госпредприятий.

«Одним из вызовов в пути вступления в ВТО является трансформация государственных предприятий. Мы начали работу в этом направлении, мы приватизируем банки, большие компании. Государственные предприятия тоже получат доступ к рынку, им придётся конкурировать и быть конкурентоспособными. Они должны быть разумно трансформированы согласно новым реалиям», — подчеркнул вице-премьер.

Кроме того, Жамшид Ходжаев обратил внимание на то, что секторам, которые получают государственные субсидии, придётся пересмотреть модель развития.

«Во-вторых, государство субсидирует некоторые индустрии, такие как сельское хозяйство или многих других. Им тоже нужно пересмотреть свою стратегию, что они сейчас и делают. За последние 3−4 года в сельском хозяйстве было сделано множество реформ, хлопковый сектор полностью приватизирован и сейчас готов конкурировать с другими секторами. Во время переговоров с нашими партнёрами мы будем думать о том, как бы не навредить индустрии, которая только начала расти», — отметил он.

В ответ на вопрос о сроках вступления в ВТО, Джамшид Ходжаев сказал: «Тренд будет динамичным, мы будем активно работать над этим. У нас очень короткие сроки, и мы будем над этим работать».

Напомним, в апреле президент Шавкат Мирзиёев сказал: «В ближайшие три года мы планируем удвоить экспорт готовой продукции. Единственный способ добиться этого — стать членом ВТО. Это позволит наладить систему справедливой торговли со 164 странами и обрести стабильные рынки».

Узбекистан в 2019 году перезапустил процесс вступления в эту международную структуру. В марте 2023 года в Женеве прошло шестое заседание рабочей группы по этому процессу. Как сообщалось ранее, Узбекистан практически завершил переговоры с тремя государствами. Всего их 47, активные переговоры ведутся с 31 страной.