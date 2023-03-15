Шестое заседание рабочей группы по вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию проходит 14−15 марта в Женеве в Швейцарии, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли.

Как ожидается, на заседании будут рассмотрены более 10 новых документов, касающихся всех аспектов торгового режима Узбекистана.

До его начала делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Жамшидом Ходжаевым провела ряд встреч с представителями международных организаций.

В частности, 14 марта состоялись переговоры вице-премьера с генеральным директором ВТО Нгози Оконжо-Ивеалой.





В ходе переговоров обсуждены вопросы ускорения процесса вступления Узбекистана в ВТО, отмечена необходимость активизации двусторонних переговоров по доступу на рынок товаров и услуг со всеми странами-членами ВТО и подписанию протоколов об их завершении с целью ускорения вступления страны в организацию.

Генеральный директор ВТО приветствовала работу правительства Узбекистана в рамках процесса вступления республики в ВТО, в том числе проведение двусторонних переговоров с ключевыми странами-членами.





Напомним, предыдущее, пятое заседание рабочей группы по вступлению в ВТО состоялось в июне 2022 года. Сардор Умурзаков, бывший тогда вице-премьером, отметил, что из-за негативных последствий пандемии процесс присоединения к организации усложнился. Он призвал стран-участниц ВТО к большей гибкости и заверил, что Узбекистан намерен завершить процесс вступления как можно скорее.