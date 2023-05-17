Правительственная комиссия по вопросам внешней торговли, инвестиций, развития местной промышленности и технического регулирования предоставила совместному предприятию Hyper Partners, строящему крупнейший торговый центр в Узбекистане, право привязывать арендные платежи к иностранной валюте.

1 мая комиссия во главе с заместителем премьер-министра Жамшидом Ходжаевым провела собрание для рассмотрения заявок согласно указу президента от 26 апреля (у «Газеты.uz» есть копия протокола собрания). Как мы писали, этим документом комиссия получила полномочия разрешать привязку арендных платежей к иностранным валютам и условным единицам (по курсу Центробанка) в договорах по предоставлению в аренду коммерческих зданий.

Привязка возможна в рамках инвестиционных проектов по строительству крупных торгово-развлекательных центров, размер инвестиций в которых составляет более 200 млн долларов, а территория, предоставляемая в аренду, — более 70 тысяч кв. м. Под такие требования подпадает только один строящийся ТРЦ — Tashkent City Mall, который возводит Hyper Partners.

После выхода указа 28 апреля Hyper Partners обратилась в комиссию для получения права на привязку арендных платежей в Tashkent City Mall к инвалюте. По итогам собрания комиссия предоставила компании такое право.

Фото: Tashkent City Mall.

По данным комиссии, стоимость проекта Tashkent City Mall составляет 297 млн долларов (на данный момент освоено 222 млн долларов), общая площадь — 240 тысяч кв. м, из которых торговые площади — 106 тысяч кв. м. Объект, открытие которого запланировано на август 2023 года, входит в комплекс стоимостью 400 млн долларов, который в том числе состоит из 29-этажной гостиницы и 30-этажного бизнес-центра.

Министру инвестиций, промышленности и торговли Лазизу Кудратову поручено осуществлять мониторинг своевременного запуска ТРЦ и предоставлять отчёт Кабинету министров по итогам каждого месяца.

Напомним, в прошлом году постановлением президента компании Air Marakanda, управляющей аэропортом Самарканда, было также разрешено привязывать цены на работы и услуги к иностранным валютам.

Компания Hyper Partners была зарегистрирована 19 июля 2018 года, руководителем указан Бобирбек Сабирович Усманов, учредителем — Hyper Partners (Германия).

Hyper Partners также имеет доли в UTI Transit (владеет другими компаниями по транспортировке и оптовой торговле топливом), Euroasia Transportation and Logistics Company (грузовые перевозки), Cinematica (показ фильмов), а также ZEM Ultra-Logistics и AKA Petroleum (складирование и хранение).