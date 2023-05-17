Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 мая выступил на ежегодном форуме Европейского банка реконструкции и развития в Самарканде.

«В этом году ежегодное заседание Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития проходит в древнем, неповторимом Самарканде, и мы воспринимаем это как проявление высокого уважения и доверия к нашей стране и реформам», — сказал он, приветствия гостей.

Глава государства выразил убеждение, что форум, который собрал более 2500 гостей со всех континентов мира укрепит мост дружбы и согласия между народами.

«В настоящее время, когда все сильнее усугубляются геополитические противоречия, такое открытое и тесное общение, дальнейшее расширение дружественных связей, конечно, крайне необходимо всем странам. В этом смысле большое значение имеет определение основной темой нынешнего авторитетного форума „Инвестиции в устойчивость“», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Как все вы видите, глобальные экономические проблемы стремительно нарастают. Усиливаются процессы изменения климата и экологические угрозы, иссякают природные ресурсы. Чтобы в столь сложных условиях обеспечить достойную жизнь нынешнему и будущим поколениям, требуется направлять ещё больше инвестиций в новые технологии и проекты», — подчеркнул глава государства.

По его словам, с этой точки зрения форум «выведет на новый уровень многогранные и долгосрочные связи между странами, внесёт огромный вклад в увеличение инвестиций в развитие наших экономик, обеспечение прогресса всех государств-членов».

Глава страны напомнил, что заседание Европейского банка реконструкции и развития в подобном формате проходило в Узбекистане ровно 20 лет назад.

В этой связи Шавкат Мирзиёев акцентировал внимание гостей: «Сегодняшний Узбекистан — это не вчерашний Узбекистан».

«В результате начатых нами шесть лет назад масштабных реформ облик страны кардинально преобразился. Сегодня мы рады приветствовать вас, дорогие гости, в новых условиях — в Новом Узбекистане, который широко открыт миру и готов к сотрудничеству во всех сферах», — сказал он.

Глава государства отметил, что страна в последние годы добилась «значительных успехов» в обеспечении в стране интересов, чести и достоинства человека, либерализации экономики и выходе на мировые рынки, были полностью искоренены принудительный и детский труд, есть «результаты по обеспечению свободы слова и совести, гендерного равенства».

«Впервые мы признали наличие бедности в стране и создали эффективную систему для ее сокращения. Этой системой полностью охвачены семьи, нуждающиеся в социальной поддержке государства», — напомнил президент.

«Необратимость и последовательность реформ твёрдо гарантированы обновлённой Конституцией страны, недавно принятой на всенародном референдуме», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Он заявил, что Узбекистан «неуклонно, ещё увереннее» будет следовать избранному пути открытого и устойчивого развития. «Мы на основе целостной системы будем улучшать инвестиционный и деловой климат в стране, формировать ещё более благоприятные условия для инвесторов», — сказал он.

«В этом плане Совет иностранных инвесторов при президенте Узбекистана станет решающим звеном в налаживании прямого диалога с иностранными инвесторами, совместной разработке взаимовыгодных проектов и долгосрочных стратегий. Несомненно, данная диалоговая платформа, организованная вместе с Европейским банком реконструкции и развития, даст нам новый опыт, создаст новые возможности, будет содействовать внедрению новых подходов в осуществление наших реформ», — отметил президент.

До конца года совместно с международными экспертами впервые в истории Узбекистана будет налажена деятельность Международного коммерческого суда, напомнил он.

«Мы ускоренно продолжим политику дальнейшей либерализации рынков товаров, услуг, капитала и труда, — заявил Шавкат Мирзиёев. — В частности, в целях присоединения к мировым производственным цепочкам сделали важные шаги по вступлению во Всемирную торговую организацию. Убеждён, что в этом году мы добьёмся весомых результатов в данном направлении».

Президент также обещал, что сокращение излишней бюрократии и искоренение коррупции и впредь будут находиться в центре внимания государства и общества.

«Мы последовательно продолжим начатую административную реформу и внедрим компактную и эффективную систему государственного управления, оказывающую поддержку людям и бизнесу, предоставляющую им качественные услуги», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Скажу откровенно, — обратился глава Узбекистана к управляющим ЕБРР, — в реализации реформ и достижении нынешних результатов для нас чрезвычайно важное значение имеет поддержка международных партнёров. Сегодня с твёрдой уверенностью мы можем заявить, что Европейский банк реконструкции и развития стал нашим стратегическим партнёром на пути устойчивого развития Узбекистана. Ярким подтверждением является то, что портфель проектов банка в стране превысил 4 млрд евро, из них проекты на 3,3 млрд евро были начаты в течение последних четырёх лет».

Президент отметил, что по итогам прошлого года Узбекистан вошёл в пятёрку главных партнёров банка, а по объёмам ежегодных инвестиций — стал его самым крупным бизнес-партнёром в Центральной Азии.

«Самое важное, наши с банком подходы и цели относительно развития частного сектора также близки и схожи. Об этом свидетельствует и тот факт, что в настоящее время в стране доля частного бизнеса в проектах банка достигла 55%», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев выразил глубокую признательность поддерживающему страну руководству ЕБРР, правительствам государств-членов и управляющим банка, организациям-партнёрам банка и инвесторам и всем его сотрудникам.

Президент Узбекистана отметил, что страна в обеспечении устойчивого экономического роста страны опирается только на частный сектор. «Поэтому хорошо понимаем, что наше будущее развитие неразрывно связано с процессами приватизации. Впервые 40 предприятий, имеющих стратегическое значение для нашей экономики, будут выставлены на IPO», — сказал глава государства.

Он также напомнил, что Узбекистан поставил перед собой «высокие цели по сокращению бедности». «Для их достижения создадим новые возможности и условия для предпринимателей. В связи с этим заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества с банком в области финансовой поддержки малого и среднего бизнеса», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Страна также заинтересована в расширении проектов государственно-частного партнёрства в сферах, находящихся в ведении государства, таких как инфраструктура, медицина, образование, транспорт, экология. «В этой связи вместе с банком мы впервые в нашей стране начинаем реализацию проектов по управлению сетью питьевого водоснабжения в Намангане, строительству современной магистральной автомобильной дороги Ташкент — Самарканд», — сказал глава государства.

Он добавил, что будет расширяться государственно-частное партнёрство также в сфере туризма, обладающей высоким потенциалом.

Узбекистан также заинтересован в ускоренном развитии сфер «зелёной» экономики, особенно «зелёной» энергетики.

«Мы наметили до 2030 года довести долю возобновляемых источников энергии в производстве электрической энергии до 40%. Уже в этом году совместно с Европейским банком реконструкции и развития будут построены три крупные солнечные станции общей мощностью 1,2 ГВт», — напомнил президент.

Он отметил, что Самарканд был включён в программу ЕБРР «Зелёные города». «Мы опираемся на поддержку банка во включении в данную программу и таких наших городов, как Нукус, Андижан, Бухара, Наманган», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства заявил о планах по по поддержке женского предпринимательства в Новом Узбекистане, «созданию женщинам-предпринимателям равных возможностей для воплощения в жизнь их идей и инициатив».

«В этом направлении заслуживают внимания реализуемые совместно с банком программы по обеспечению занятости женщин, повышению их экономической активности. Будем ещё больше расширять сотрудничество с банком в целях значительного увеличения количества таких проектов», — сказал он.

Президент также заявил, что Узбекистан готов осуществить вместе с ЕБРР ещё много новых проектов в сферах передовых агротехнологий, водосбережения и обеспечения продовольственной безопасности.

«Считаю, что в нынешних условиях, когда усиливаются проблемы, связанные с глобальным продовольственным дефицитом, такие проекты весьма выгодны и для банка, и для инвесторов», — подчеркнул он.

Президент Узбекистана остановился и на развитии сотрудничества в Центральной Азии и пригласило ЕБРР и других партнёров к активному участию в региональных проектах в сферах промышленности, энергетики, транспорта и водного хозяйства.