Самарканд первым среди городов Узбекистана присоединился к программе Европейского банка реконструкции и развития «Зелёные города» и планирует закупить электробусы для системы общественного транспорта, сообщила пресс-служба ЕБРР.

Долгосрочный суверенный кредит ЕБРР в размере 49 миллионов долларов будет предоставлен государственному предприятию SamarqandYo’lovchiTrans, которое будет отвечать за эксплуатацию нового парка автобусов.

Средства будут направлены на приобретение до 100 средних, до 10,5 м, электробусов с зарядными устройствами, а также на строительство необходимой инфраструктуры, включая депо для электробусов, электроподстанцию, административные здания и эксплуатационно-технические объекты.

Это первый проект в рамках плана действий «Зелёный город Самарканд» (GCAP) — инструмента, который помогает муниципалитету определить своё видение устойчивого развития и стратегические цели, а также действия и инвестиции, необходимые для решения приоритетных экологических проблем.

GCAP, совместно разработанный ЕБРР и городскими властями, поможет снизить уровень шума и загрязнения воздуха, в том числе сократить выбросы CO2 и других вредных веществ. При разработке GCAP также будут учтены мнения и идеи местного сообщества, отметили в ЕБРР.

«Запуск GCAP и внедрение экологически чистого городского транспорта очень важны для стремительно развивающегося города Самарканда, население которого в ближайшие годы удвоится за счёт расширения его границ. Город также становится все более популярным туристическим направлением, и ему требуются современные транспортные решения, чтобы лучше справляться с интенсивным движением на его узких улочках и вокруг исторических районов, охраняемых ЮНЕСКО», — подчеркнули в финансовом институте.

Проект также получит грант на техническое сотрудничество от правительства Японии через Фонд сотрудничества Японии и ЕБРР.