Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Узбекистана 10 мая в Ташкенте начала рассмотрение апелляционных жалоб от имени 16 осуждённых по первому судебному процессу в рамках уголовного дела о событиях в Каракалпакстане, а также протеста прокуратуры в отношении 4 приговорённых условно.

Как мы писали, жалобы поданы от имени 16 из 22 осуждённых решением суда первой инстанции — суда Республики Каракалпакстан — от 31 января. В их числе журналист и адвокат Даулетмурат Тажимуратов, бывший начальник отдела по уголовному розыску МВД Каракалпакстана, покойный Полат Шамшетов, Саиыпназар Калимов, Султанбек Каипов и другие. Все они были приговорены к лишению свободы на разные сроки.

Дело рассматривается под председательством судьи Верховного суда Аскара Бекманова, а также судьями Санобар Мамадалиевой и Акромом Утаевым.

Сергей Майоров и Ринат Тажимуратов. Фото: Верховный суд.

Перед началом процесса Сергей Майоров, адвокат Даулетмурата Тажимуратова, подал ходатайство о приглашении экспертов, которые, по его мнению, вынесли заключения в отношении подсудимого с нарушением закона «О судебной экспертизе» и главы об экспертизе Уголовно-процессуального кодекса. Суд назвал ходатайство преждевременным и заверил, что даст возможность для повторного ходатайства.

После этого Нурлан Найыпов (1968 г. р.), приговорённый судом первой инстанции к 7 годам заключения, попросил суд дать ему слово. Он заявил, что лишение свободы на 16 лет — это недостаточный срок для Даулетмурата Тажимуратова, и ему необходимо дать 20 лет.

Он также обвинил Тажимуратова в смерти Полата Шамшетова, бывшего начальника отдела по уголовному розыску МВД Каракалпакстана, сына первого президента Каракалпакстана Даулетбая Шамшетова.

Нурлан Найыпов выразил мнение, что Тажимуратов специально затягивает судебный процесс. Напомним, на предыдущем заседании 5 мая Тажимуратов попросил суд направить дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции, заявил об отводе прокуроров первого процесса (обе просьбы отклонены судом) и указал на нарушение своих процессуальных прав и прав, определённых Конституцией.

Стороны начали высказывать недовольство, суд призвал их к порядку. Потом Тажимуратов попытался ударить Найыпова, но сразу вмешались другие подсудимые и сотрудники ОВД, которые разняли их. Суд объявил перерыв.

Родственница одного из подсудимых отметила, что адвокат Сергей Майоров выступал на русском языке, а переводчик плохо перевёл его слова, из-за чего подсудимые могли не понять причину вызова экспертов. После этого защитник делал остановки в своих выступлениях, чтобы переводчик успевал перевести.

После перерыва судья вынес предупреждение Даулетмурату Тажимуратову и Нурлану Найыпову за нарушение порядка. Главный фигурант дела сел в другую часть камеры — дальше от других подсудимых.

Султанбек Каипов сообщил, что повредил палец, когда разнимал их, а на лице Тажимуратова можно было увидеть небольшую ссадину.





Мать Амирбека Адилбекова (1993 г. р.), приговорённого к 7 годам лишения свободы, попросила суд разрешить ей участвовать в процессе в качестве защитника сына. Судья Аскар Бекманов удовлетворил её просьбу.

Затем суд приступил к рассмотрению апелляционных жалоб и протеста прокуратуры в части, касающейся Лолагул Каллыхановой, Азамата Турданова, Ахмета Сметуллаева и Азамата Нуратдинова, которые получили условные сроки, не связанные с лишением свободы.





Прокурор заявил, что приговоры, вынесенные в отношении этих подсудимых, должны быть пересмотрены в сторону ужесточения, то есть должны быть назначены наказания, связанные с лишением свободы. Он снова упомянул об их преступном сговоре во главе с Даулетмуратом Тажимуратовым «для свержения власти в Каракалпакстане» и другие обвинения, озвученные ранее.

Представитель прокуратуры также попросил признать Даулетмурата Тажимуратова виновным по пункту «а» части 3 статьи 104 через статью 28 (соучастие в умышленном тяжком телесном повреждении, причинённом двум или более лицам) Уголовного кодекса, по которому он был оправдан.

Все четверо подсудимых не согласились с обвинением. Их адвокаты сообщили, что на суде первой инстанции их невиновность была доказана видеоматериалами, показаниями пострадавших и свидетелей, и они были оправданы по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя Узбекистана), а обвинение по пункту «а» части 3 статьи 104 через статью 28 (соучастие в умышленном тяжком телесном повреждении, причинённое двум или более лицам) УК было снято из-за отсутствия доказательства вины.





Даулетмурат Тажимуратов обвинил прокурора в том, что тот плохо ознакомился с решением суда первой инстанции. Прокурор озвучил, что подсудимые были признаны виновными по статье 104 УК, хотя они были оправданы по этому обвинению, указал он. Подсудимый добавил, что обвинение ссылалось на показания подсудимых и свидетелей, полученных в ходе следствия, хотя многие показания не были подтверждены во время судебного разбирательства.

Тажимуратов также отметил, что обвинение указывает на его связь с другими подсудимыми, хотя выписка телефонных звонков и SMS показала отсутствие этой связи. Кроме того, эксперты, вынесшие заключения, не давали показаний на первом процессе, сказал подсудимый.

Он высказал несогласие с протестом прокуратуры в отношении Лолагул Каллыхановой, Азаматом Турдановым, Ахметом Сметуллаевым и Азаматом Нуратдиновым.

Адвокат Сергей Майоров также не поддержал протест прокуратуры, поскольку «она ссылалась на доказательства, которые не были исследованы в суде первой инстанции».

Он выступил против привлечения его подзащитного к ответственности по пункту «а» части 3 статьи 104 через статью 28 (соучастие в умышленном тяжком телесном повреждении, причинённое двум или более лицам) УК и некоторым эпизодам других статей, по которым он был оправдан, а также переквалификации отдельных эпизодов.





По его словам, основная часть обвинения в отношении Даулетмурата Тажимуратова основывается на заключении экспертов, которые не прошли надлежащей проверки, а обвинение указало только на негативные части заключений.

После этого выступили другие подсудимые и их адвокаты (в том числе Орифжон Кучкаров, Плис Абдижалиев и другие).

Парахат Маратов, адвокат покойного Полата Шамшетова заявил, что его подзащитному предъявили и назначили тяжёлое накзаание по части 3 статьи 244 УК (организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, повреждением или уничтожением имущества, сопротивлением представителю власти, а равно активное участие в массовых беспорядках). Парахатов отметил, что в действиях Шамшетова не было выявлено нарушений и ни один свидетель не дал показания против него. Защитник попросил суд оправдать его.

Некоторые подсудимые попросили прощения у народа Каракалпакстана и судьи за свои действия. Часть из них признала вину, но объяснила, что у них не было злого умысла. Все осуждённые попросили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Разбек Бекмуратов (1992 г. р.), осуждённый на 8 лет, попросил суд убрать из обвинения его связь с Даулетмуратом Тажимуратовым. Он признал, что ударил ногами и руками военнослужащего Национальной гвардии, но не использовал камни или другие предметы, а также отобрал у него пистолет в целях защиты, а также чтобы другие не воспользовались оружием. Подсудимый заявил, что е участвовал в митингах на рынке, у Жокаргы Кенеса и не охранял дом Тажимуратова.

Арсылан Темирханов во время выступления заплакал.

Блогер и учредитель сайта Ayama.uz Бахтияр Кадирбергенов (1986 г. р.), осуждённый на 7 лет по части 3 статьи 244 и пункту «г» части 3 статьи 277 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти или общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка, либо иным гражданам, пресекающим хулиганское поведение), заявил, что был дома и не участвовал в митингах 1−2 июля, даже если по телефону сказал четырём знакомым: «Давайте захватим Жокаргы Кенес» («Газета.uz» ранее цитировала его выступление, где он пояснял, почему он так сказал).

Адвокат Плис Абдужалиев отметил, что Кадирбергенова обвинили по части 3 статьи 244 УК (организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, повреждением или уничтожением имущества, сопротивлением представителю власти с применением или угрозой применения оружия либо других предметов, используемых в качестве оружия, а равно активное участие в массовых беспорядках), хотя он не устраивал погром, поджог, не повреждал имущество, не использовал оружие. По его словам, суд не дал оценку этим эпизодам, из-за чего была подана апелляция.

Плис Абдужалиев сообщил, что его подзащитный Амирбек Адилбеков из-за угроз толпы был вынужден на своей машине перевозить бензин, который впоследствии использовался для «коктейлей Молотова». Адвокат задался вопросом, почему другие люди, которые таскали шины и бутылки, выступали в качестве свидетелей, а Адилбеков — обвиняемым, хотя они выполняли одинаковые действия.





Защитник отметил, что большинство подсудимых являются единственными кормильцами в своих семьях и просил суд вернуть им конфискованные автомобили. Адвокат заявил, что ребёнок одного из подсудимых проходит лечение от тяжёлого заболевания, из-за чего семья нуждается в деньгах.

Адвокаты также просили переквалификации статей на более мягкие из-за отсутствия доказательств по эпизодам, которые были признаны отягчающими обстоятельствами, что в итоге привело к назначению более жёсткого наказания.

Даулетмурат Тажимуратов прошёлся по эпизодам обвинения и выступил с их опровержением. Он приводил ссылки на законодательство и неточности обвинения. Некоторые пункты выступления он озвучивал в ходе прений на первом процессе.

11 мая проходит третий день процесса по рассмотрению апелляционных жалоб. «Газета.uz» ведёт прямой эфир из зала суда.