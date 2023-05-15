Министерство внутренних дел Узбекистана опровергло информацию о массовой драке во время чемпионата мира по боксу в Ташкенте.

Украинский журналист Tribuna Андрей Розанов ранее опубликовал видео, на которых видно, как на турнире зрители прыгают с трибун и бегут в одном направлении, а также фотографию, где у них в руках по несколько пар новых боксёрских перчаток. Материалы перепечатал Telegraf.сom.ua, сопроводив комментарием о беспорядках во время турнира, во время которых были «зафиксированы случаи вероятных краж боксёрских перчаток».

По данным МВД Узбекистана, 13 мая в конце очередного дня чемпионата мира организаторы провели бесплатную раздачу кожаных перчаток зрителям.

«В этот момент некоторые зрители повели себя беспорядочно, нарушая очерёдность и т. д. Организаторы сразу же восстановили порядок, раздача перчаток была продолжена, нарушения общественного порядка не допущено», — говорится в сообщении.

Собеседник «Газеты.uz», присутствовавший во время мероприятия подтвердил, что в тот день организовали бесплатную раздачу перчаток. В акции также приняли участие боксёры, выступающие на чемпионате мира.

Напомним, чемпионат мира по боксу прошёл в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая. Узбекистан с девятью медалями занял первое место в общекомандном зачёте, пятеро боксёров стали чемпионами мира.