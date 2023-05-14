Сборная Узбекистана завоевала девять медалей на мужском чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте и заняла первое место в общекомандном зачёте.

14 мая, в последний финальный день турнира, выступили четверо представителей национальной команды.

В первом поединке 24-летний Ойбек Жураев (-54 кг) уступил вице-чемпиону мира из Казахстана 21-летнему Махмуду Сабырхану, который действовал первым номером и был точнее по ударам (0:5). Таким образом, узбекистанец завоевал серебряную медаль чемпионата мира.

Двукратный чемпион Азии, победитель юношеской Олимпиады и чемпионата мира 23-летний Абдумалик Халоков (-57 кг) одержал победу над 20-летним Ортой Сайделем из Кубы (5:0). Узбекистанец был намного быстрее и точнее, контролировал ход поединка и уверенно завершил три раунда победой.

Чемпион Азии 22-летний Руслан Абдуллаев (-63,5 кг) победил опытного 31-летнего Чинзорига Баатарсухийна из Монголии и завоевал свою первую золотую медаль ЧМ.

24-летний Саиджамшид Жафаров ранее выступал в весовой категории до 75 кг, где завоевал два «золота» чемпионата Азии. На этом турнире он боксирует в весе до 71 кг, но смог дойти до финала, где проиграл 29-летнему чемпиону Азии Асланбеку Шымбергенову из Казахстана.

Таким образом, по итогам турнира Узбекистан завоевал пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали и занял первое место в общекомандном зачёте. Следом идут Казахстан (4−1), Россия (2−0−4). Куба и Франция также завоевали по одной золотой медали.

Призёры от Узбекистана

Золото:

-51 кг: Хасанбой Дусматов

-57 кг: Абдумалик Халоков

-63,5 кг: Руслан Абдуллаев

-67 кг: Асадхужа Муйдинхужаев

+92 кг: Баходир Жалолов

Серебро:

-54 кг: Ойбек Жураев

-71 кг: Саиджамшид Жафаров

Бронза: