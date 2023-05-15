Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Узбекистана продолжает рассмотрение апелляционных жалоб от имени 16 осуждённых по первому судебному процессу в рамках уголовного дела о событиях 1−2 июля 2022 года в Каракалпакстане, а также протеста прокуратуры в отношении 4 приговорённых условно.





11 мая

11 мая основной фигурант дела Даулетмурат Тажимуратов продолжил своё выступление (видео). Говоря об обвинениях, по которым его осудили, он привёл ссылки на законодательство и указал на неточности. Его выступление длилось почти 1,5 часа. Некоторые пункты выступления повторяли его речь в ходе прений на первом процессе.

Сергей Майоров.

Адвокат Тажимуратова Сергей Майоров заявил, что обвинение в отношении подсудимого строится на двух позициях: заключение судебных экспертиз и показания свидетелей, записанных в приговоре и протоколах с искажениями.

Защитник отметил, что ранее подавал ходатайство о приглашении экспертов, которое суд назвал преждевременным. Он сновал попросил суд пригласить на допрос экспертов, которые проводили экспертизы выступлений подсудимого. Майоров попросил вызвать в том числе специалистов, кто давал «положительные» заключения, где подчёркивалось, что в действиях Тажимуратова «нет ни призыва к свержению конституционного строя, ни нападок на президента, ни других негативных обстоятельств, которые были сформулированы обвинением против него».

Адвокат сослался на пункт «е» части 3 статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, согласно которому подсудимый имеет право допрашивать показывающих против него свидетелей.

Согласно закону о судебной экспертизе, эксперты обязаны предоставить анализ вывода, указать полное имя (фамилия, имя, отчество), образование, стаж работы и степень, а также данные организации, которые попросила провести экспертизу, однако этого не было сделано, сказал Майоров.





По его словам, в деле имеется три экспертных заключения, проведённых Республиканским центром судебной экспертизы им. Х. Сулеймановой и Службой государственной безопасности. Предметом экспертизы в основном являются видеоролики во дворе мечети, на рынке, на крыше внедорожника, ролики в аккаунтах Тажимуратова и соцсетях. Большинство экспертов дали положительный ответ на вопрос следователей, имеются ли в действиях Тажимуратова действия, направленные на свержение конституционного строя.

Речь идёт о комплексной политологической, лингвистической и психологической экспертизе, однако из текста невозможно понять, кто из экспертов ответственен за тот или иной ответ, сообщил адвокат. Он также отметил, что экспертизы в своих заключениях указывали только Конституцию Узбекистана без упоминания Конституции Каракалпакстана.

Сергей Майоров общается с подзащитным.

Майоров отметил, что Тажимуратов на крыше внедорожника Prado 1 июля, стоя рядом с главой Жокаргы Кенеса Муратом Камаловым, «призывал народ разойтись, мирно решить вопрос, ни в коем случае не вступать в конфликт с правоохранительными органами», на что также ссылались эксперты. По его словам, они «извратили суть этого выступления и утверждали полное обратное».

Защитник отметил, что видео этих моментов не было предметом исследования на суде первой инстанции и выразил надежду, что это можно будет сделать на текущем процессе.

Сергей Майоров заявил, что Тажимуратов воспользовался своим конституционном правом, как и другие каракалпаки, которые выступили против поправок в Конституцию, а «это не является преступлением». Он напомнил, что в итоге президент Шавкат Мирзиёев поручил отклонить поправки, с которыми не согласен народ Каракалпакстана.





Адвокат также заявил, что решение о лишении свободы Тажимуратова на 16 лет является «незаконным и несправедливым». Он попросил суд оправдать и освободить подсудимого, а также изменить меру пресечения и освободить из-под стражи до вынесения решения апелляционной инстанции суда.

При этом Даулетмурат Тажимуратов отказался от просьбы своего адвоката по изменению меры пресечения. Он также добавил, что не является противником Узбекистана.

«Не скрываю, я хочу на свободу. Особо не горю желанием находиться здесь. Я никогда не был против Узбекистана, не было попытки свергнуть власть. Я до сих пор считаю себя человеком, которому больше всего может доверять президент. Меня не исправить тюрьмой», — заявил подсудимый.

Сергей Майоров также отметил, что судебные заседания завершаются в 18:00, из-за чего нет возможности или не хватает времени для общения с подсудимым, чтобы подготовиться к следующему заседанию.





Судебная коллегия отклонила ходатайство об освобождении Тажимуратова из-под стражи, но согласилась вызвать экспертов.

Онлайн-трансляцию заседания суд попросил приостановить, поскольку согласно Уголовно-процессуальному кодексу свидетели не должны знать о показаниях других свидетелей.

Подсудимые общаются с родными.

Экспертов вызвали в суд в тот же день после обеда. Во время допроса один из экспертов, который представился политологом, отметил, что хотя Тажимуратов призывал мирно обсудить вопрос, связанный с изменением Конституции, он латентно, скрытно имел в виду захват власти.

«Это совершенно абсурдное заявление профессора. Оно не подтверждено анализом всех материалов, на которые он ссылается», — сказал Сергей Майоров после заседания.

Он добавил, что политолог сделал свои выводы по выступлению Тажимуратова, которое было представлено не на оригинальном (каракалпакском) языке, а переведено на узбекский язык, из-за чего есть вероятность неверного толкования выступления.

12 мая

12 мая допрос экспертов продолжился. В этот день был продемонстрирован небольшой фильм, состоящий из кадров, снятых 1 и 2 июля 2022 года в Нукусе и районах Каракалпакстана. Суд разрешил «Газете.uz» записать этот фильм.

На кадрах, сопровождаемых музыкой, показано, как Даулетмурат Тажимуратов выступает перед мечетью, затем после того, как он был задержан, перед его домом собираются люди. Далее люди собираются на улицах Нукуса.

На видео (в том числе снятом с дронов) видно скопление большого числа людей на центральной улице Нукуса, выступления Тажимуратова и Мурата Камалова. Потом показаны люди, собравшиеся у Жокаргы Кенеса. Видно применение водомётов и дымовых шашек. Затем показано выступление Тажимуратова в его доме.

На кадрах со второго дня видно машины, едущие по улицам с флагами Каракалпакстана, парней и мужчин, бросающих камни и поджигающих шины. Показаны портреты участников событий, чьи личности были установлены при помощи системы Face-ID.





Адвокат Сергей Майоров заявил, что фильм представляет собой не доказательства или материал, подтверждающие события по уголовному делу, а «журналистское эмоциональное сообщение о событиях».

По его мнению, показанные кадры имеют «ничтожную доказательственную силу». Выступление Тажимуратова перед мечетью переведено с каракалпакского на узбекский и имеет неточности в переводе, добавил он.





Допрос экспертов продолжился в понедельник, 15 мая.