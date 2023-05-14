По итогам первого квартала 2023 рынок ипотеки в Узбекистане вырос на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в обзоре Центрального банка.

На 1 апреля остаток по ипотечным кредитам вырос с 37,6 трлн до 48,2 трлн сумов (по итогам 2022 года было 46,4 трлн сумов), увеличившись за 12 месяцев на 10,6 трлн сумов. Это почти половина (44%) всех выданных кредитов населению (109,4 трлн сумов).





Объём ипотечных кредитов, выданных банками в первом квартале, составил около 3,26 трлн сумов (+15,3%), хотя число получателей ипотеки снизилось с почти 18 тысяч в первом квартале прошлого года до 15,1 тысячи (25% от общего числа договоров). В то же время число договоров о купле-продаже квартир выросло с 55,2 тысячи до почти 61,6 тысячи (+11,5%).

Примечательно, что в первом квартале ипотеку брали в основном для покупки жилья на вторичном рынке — 1,22 трлн сумов, что в 3,3 раза больше прошлогоднего показателя. Объём же ипотечных займов на приобретения квартиры в новостройках снизился с 2,46 трлн до 2,03 трлн сумов (-17,3%).

Наблюдается рост выдачи ипотечных кредитов на покупку 1−2-комнатных квартир — до 1,01 трлн сумов (+22,6%), тогда как их выдача на квартиры с тремя и более комнатами снизилась — до 576,5 млрд сумов (-16,9%). Население также привлекло 159 млрд сумов (+58,2%) для индивидуального жилья (частных домов).

Выдача ипотеки финансировалась в основном за счёт государства — 1,73 трлн сумов (+7,8%). Банки продолжают наращивать вложение своих средств в ипотечные кредиты — 764 млрд сумов (+50%), а их доля в общем объёме ипотеки увеличилась с 18% до 23,4%.

За счёт компании по рефинансированию ипотеки (КРИ), которая также финансируется со стороны государства, выделено средств на 521,3 млрд сумов, что в 12,8 раза больше показателя за первый квартал 2022 года. Резкий рост связан с тем, что в начале прошлого года КРИ приостановила рефинансирование кредитов из-за высокого спроса на ипотеку и освоение средств АБР на 150 млн долларов на год раньше.

С чем связан рост

В первые три месяца 2023 года спрос населения на ипотечные кредиты оставался высоким. Центробанк объясняет это следующими факторами:

основные экономические показатели показали значительный рост: ВВП увеличился на 5,5%, реальный рост ВВП на душу населения — на 3,3%, инвестиции в основной капитал — на 3,1%;

реальные доходы населения выросли на 10,8%, что на 4,9 процентных пункта больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года;

объем строительных работ в стране увеличился на 4,5%;

упрощение порядка выдачи ипотечных кредитов, в том числе предоставление права привлекать в качестве созаемщиков иных физических лиц и отмена требований по показателю долговой нагрузки.

Доля банков и сроки

Остаток ипотечных кредитов на 1 января достиг 48,2 трлн сумов, 86,8% из этой суммы выделено в 2017—2022 годах.

25,3% из этой суммы (было 26,2%) приходится на «Ипотека-банк» (12,2 трлн), следом идут «Кишлок курилиш банк» — 20,6%, или 9,9 трлн сумов (было 21,4%, или 10 трлн), НБУ — 15,7%, или 7,5 трлн сумов (15,8%, или 7,3 трлн), «Узпромстройбанк» — 8,9%, или 4,3 трлн (7,9%, или 3,7 трлн), Народный банк — 7,3%, или 3,5 трлн (7,3%, или 3,4 трлн) и «Асакабанк» — 6,7%, или 3,2 трлн (7%, или 3,2 трлн). Доля других банков выросла с 14,4% до 15,5%.

Доля долгосрочных ипотечных кредитов значительно увеличилась по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. На 1 апреля доля ипотечных кредитов, выданных на срок до 20 лет, увеличилась на 3,8 п. п. — до 74,4%, а доля кредитов до 15 лет снизилась с 23,3% до 17,3%. ЦБ объясняет тенденцию тем, что ипотеку на срок менее 20 лет банки выделяют за счёт собственных средств и основная её часть приходится на кредиты до 10 лет (рост — с 5,6% до 7,8%).

Банки также начали чаще выделять ипотеку на сумму более 400 млн сумов, их доля составила 12,7% (+8 п. п.), 300−400 млн сумов — 5,6% (+3,3), 200−300 млн сумов — 4,7% (+2,9).

Доля ипотечных займов от государства на сумму выше 400 млн сумов в общем объёме составила 5,5% (+2,5), 300−400 млн сумов — 22,6% (+3,9), на 200−300 млн сумов — 32% (-10,7).

Ипотека в разрезе регионов





Почти треть выданных ипотечных кредитов традиционно пришлась на Ташкент — 1 трлн сумов. Дальше идёт Ташкентская область — 9% (292,7 млрд), Навоийская — 7,3% (237,4 млрд сумов) и Самаркандская — 7,1% (230 млрд).

Напомним, в апреле президент утвердил программу обеспечения населения жильём за счёт ипотечных кредитов. С 1 мая банкам разрешено выдавать ипотеку гражданам без официального дохода, устанавливать дифференцированные ставки по ипотечным займам, принимать в качестве залога строящийся дом и другое.