Высшая квалификационная коллегия судей приостановила судебные полномочия первого заместителя председателя Верховного суда — председателя судебной коллегии по административным делам Робахон Махмудовой, сообщила в пятницу пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Ранее в этот день стало известно, что Социал-демократическая партия «Адолат» выдвигает Робахон Махмудову кандидатом в президенты Узбекистана.

Согласно статье 62 закона «О судах», судья не вправе заниматься политической деятельностью.

В связи с этим Высшая квалификационная коллегия судей приостановила судебные полномочия Махмудовой на основании её заявления.

Политические партии правомочны выдвигать кандидатов в президенты только из числа членов своей партии или беспартийных. Робахон Махмудова не является членом партии «Адолат».