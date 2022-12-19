Председателем Экологической партии Узбекистана на её пленуме в понедельник избран Абдушукур Худойкулович Хамзаев, сообщается на сайте партии.

Абдушукур Хамзаев родился в 1973 году в Узунском районе Сурхандарьинской области. В 1995 году окончил Самаркандский сельскохозяйственный институт, в 2013 году — Академию государственного управления при президенте. Специальность — учёный-агроном. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор.

Много лет занимается вопросами экологии и охраны окружающей среды, имеет научно-педагогический и управленческий опыт. Он, в частности, был заведующим кафедрой и проректором Самаркандского сельскохозяйственного института , заместителем председателя Государственного комитета лесного хозяйства, более пяти лет работал директором НИИ лесного хозяйства. С июня был заместителем председателя исполнительного комитета центрального совета партии.

Является автором 17 сортов сельскохозяйственных культур и 16 патентов на изобретения, опубликовал более 270 научных работ.

На посту лидера партии он сменил Нарзулло Обломуродова, который в декабре 2021 года был назначен председателем Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.