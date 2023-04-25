Европейский союз в сотрудничестве с Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана 27 и 28 апреля организует обучающие семинары по санкциям ЕС, сообщила пресс-служба Делегации Евросоюза в Узбекистане.

«Основной целью семинаров является повышение осведомлённости о санкциях ЕС и их применении, а также сотрудничество в противодействии возможному обходу этих мер», — говорится в сообщении.

Семинары будут проводиться в Ташкенте на английском и русском языках, место проведения будет уточнено позже.

В мероприятии 27 апреля участие примут представители правительственных организаций. Семинар 28 апреля предназначен для частных компаний Узбекистана, которые заинтересованы в повышении своей осведомлённости о санкциях ЕС.

Напомним, на конец апреля также запланирован визит в Узбекистан специального представителя Евросоюза по санкциям Дэвида О’Салливана. Ранее, в ходе визита в Кыргызстан, он заявил, что посещает страны, которые связаны с обходом санкций ЕС, введённых против России из-за войны в Украине.