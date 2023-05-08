Представители уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека и общественных групп по предупреждению пыток при омбудсмане 6 мая провели встречи с предпринимателями Дильшодом Тураходжаевым и Хасанбоем Абдунабиевым, которые находятся под стражей в следственном изоляторе №1 в Зангиатинском районе Ташкентской области (известен как «Таштюрьма») в рамках разных уголовных дел.

Как мы сообщали ранее, Дильшод Тураходжаев, спустя 20 лет вернувшийся из России и вложивший 25 млрд сумов в строительство туристического объекта в Намангане, в апреле был задержан как «членапреступной группы», которая планировала разбой. Правозащитник Абдурахмон Ташанов заявлял, что бизнесмен подвергся жестоким пыткам.

Хасанбой Абдунабиев был задержан по обвинению в незаконном обороте сильнодействующих лекарств. Абдурахмон Ташанов отмечал, что его могли пытать в здании Таможенного комитета в Ташкенте, чтобы он признался в преступлении. В комитет к мужчине вызывали скорую помощь.

Офис омбудсмана Ферузы Эшматовой после этих сообщений заявил, что взял на особый контроль сообщения о пытках предпринимателей.

Во время встречи с представителями омбудсмана Дильшод Тураходжаев и Хасанбой Абдунабиев «подтвердили сообщения о них в социальных сетях». В частности, по словам Тураходжаева, к нему применялось психологическое и физическое давление в ОВД Папского района Наманганской области, а затем в ГУВД Ташкента.

«В результате пыток он признал свою вину и не дал показания, что полученные им телесные повреждения были нанесены сотрудниками органов внутренних дел. Позже его адвокат сообщил, что его пытали. Он также заявил, что у него есть веские доказательства, подтверждающие, что он подвергался физическим пыткам со стороны сотрудников органов внутренних дел», — говорится в сообщении.

По итогам мониторингового визита в СИЗО №1 омбудсман попросила Генеральную прокуратуру обеспечить всестороннее, полное и законное расследование сообщений о пытках Тураходжаева в рамках доследственной проверки о пытках.

Хасанбой Абдунабиев и председатель ННО «Хукукий таянч» Аъзам Фармонов.

Омбудсман также направила письмо в Генпрокуратуру по делу Абдунабиева для рассмотрения обращения его адвоката в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса.

В ходе мониторинга представители омбудсмана установили, что в следственном изоляторе имеется ряд недостатков. В частности, санитарно-гигиеническое состояние некоторых камер не соответствует требуемому уровню, лицам, содержащимся в изоляторах, не предоставляется достаточно времени на прогулки, были также высказаны нарекания по предоставлению медицинских услуг.

В состав общественных групп по предупреждению пыток при омбудсмане входят директор «Гуманитарно-правового центра» Шухрат Ганиев, председатель ННО «Хукукий таянч» Аъзам Фармонов, председатель международной ННО «Региональный диалог» Бехзод Шарипов, директор представительства общества «Ассоциация Центральной Азии» в Узбекистане (Швеция) Гульноз Мамарасулова, председатель социального информационного центра «Истикболли авлод» Нодира Каримова, председатель международного женского общественного фонда «Шарк аёли» Саодат Турсунбоева, психолог Шоира Исакова и другие специалисты и представители общественности.

Как мы писали ранее, в ходе этого же визита в СИЗО №1 представители омбудсмана встретились с осуждёнными по уголовному дело о нукусских событиях, в том числе с Даулетмуратом Тажимуратовым.