Офис омбудсмана Узбекистана Ферузы Эшматовой 2 мая опубликовал заявление касательно сообщений правозащитного общества «Эзгулик» о пытках предпринимателей Дильшода Тураходжаева и Хасанбоя Абдунабиева.

В заявлении говорится, что обращение адвоката Хасанбоя Абдунабиева У. М. о применении пыток к уполномоченному Олий Мажлиса по правам человека было оперативно взято под особый контроль омбудсмана, и в тот же день, 1 мая было направлено в Генеральную прокуратуру для рассмотрения согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса.

Кроме того, омбудсман и представители общественных групп по предупреждению пыток при ней встретились с мужчинами, о пытках которых сообщается. Запланирован внеочередной мониторинговый визит для беседы с ними в личном порядке.

«Обращения о пытках, направляемые омбудсману, в том числе сообщения, опубликованные в социальных сетях, сразу берутся на контроль и изучаются. Конечно, по итогам изучения, в том числе по описанному выше обращению, публикуется сообщения для общественности», — говорится в сообщении пресс-службы омбудсмана.

В состав общественных групп по предупреждению пыток при омбудсмане входят «опытные, компетентные и квалифицированные правозащитники, в том числе директор «Гуманитарно-правового центра» Шухрат Ганиев, председатель ННО «Хукукий таянч» Аъзам Фармонов, председатель международной ННО «Региональный диалог» Бехзод Шарипов, директор представительства общества «Ассоциация Центральной Азии» в Узбекистане (Швеция) Гульноз Мамарасулова, председатель социального информационного центра «Истикболли авлод» Нодира Каримова, председатель международного женского общественного фонда «Шарк аёли» Саодат Турсунбоева, психолог Шоира Исакова и ведущие учёные и специалисты, активные представители общественности, ведущие деятельность в разных сферах, отмечается в сообщении.

«Узбекистан выбрал путь борьбы с любыми проявлениями унижения чести и достоинства человека и бесчеловечных пыток. С этой точки зрения обращения о пытках берутся под особый контроль», — говорится в заявлении омбудсмана.