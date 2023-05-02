Руководитель Общества прав человека Узбекистана «Эзгулик» Абдурахмон Ташанов 1 мая сообщил о пытках в отношении 28-летнего предпринимателя из Ташкента Хасанбоя Абдунабиева.

Задержанный обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 251−1 Уголовного кодекса (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ организованной группой либо в крупном размере / наказываются лишением свободы от 7 до 10 лет).

По словам правозащитника, Абдунабиев мог быть подвергнуть пыткам при помощи электрошокера.

Абдурахмон Ташанов сообщил «Газете.uz», что получил письмо от адвоката задержанного, который утверждает, что Абдунабиева якобы забрали в здание Таможенного комитета Узбекистана, «надев на его голову мешок», чтобы он сознался в продаже и распространении сильнодействующих лекарств.





Защитник направил письмо председателю Службы государственной безопасности Абдусалому Азизову, в котором сообщил о возможном избиении и пытках Абдунабиева 6−7 апреля и попросил принять меры в отношении сотрудников Таможенного комитета и СГБ во главе с их руководителем по имени «Ботир».

Адвокат приложил письмо Ташкентского городского филиала Центра скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения от 25 апреля (копия есть у «Газеты.uz»), в котором сообщается, что в ночь с 6 на 7 апреля в 00:51 сотрудник «Норматов» вызвал «скорую» для Абдунабиева к зданию, расположенному на улице Ислама Каримова, 3 в Чиланзарском районе. По этому же адресу находится Таможенный комитет.

Врач поставил диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, множественные ушибы мягких тканей грудной клетки и спины. После оказания первой помощи пациент был госпитализирован в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.





В настоящее время Хасанбой Абдунабиев содержится в следственном изоляторе, известном как «Таштюрьма».

Согласно данным ЕГРПО, Хасанбой Абдухалил угли Абдунабиев указан учредителем фармацевтической компании Grand Mir Farm.

В своём письме руководителям СГБ, МВД, Таможенного комитета и других ведомств он сообщил, что его задержали 6 апреля вечером. По его словам, в тот день к его машине подъехал автомобиль Lacetti, из которого вышли четыре человека, силой вытащили его из машины и надели наручники.

В автомобиле нашли 3 единицы препарата «Тропикамид», 3 капсулы «Селофена» и 38 капсул «Регапена». Все три препарата являются сильнодействующими лекарствами и имеют ограничения при реализации.

Хасанбой Абдунабиев написал, что покупал эти лекарства для личного пользования, а не продажи. Обвиняемый утверждает, что его избивали и пытали электрошокером, чтобы он взял на себя обвинение в незаконной реализации сильнодействующих лекарств. Когда его состояние ухудшилось, ему вызвали «скорую», следует из его обращения.

Реакция МВД

В МВД заявили, что сотрудники Управления по борьбе с контрабандой Таможенного комитета и СГБ задержали Хасанбоя Абдунабиева «с применением физической силы из-за активного сопротивления».

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 251−1 Уголовного кодекса. Расследуется его причастность к другим тяжким преступлениям. Подозреваемому обеспечивается процессуальная защита, заявили в министерстве.

«В то же время установлено, что часть фигурантов указанных уголовных дел (в том числе против предпринимателя Дильшода Тураходжаева, об избиении которого также сообщил правозащитник Ташанов — ред.) регулярно занимались спортом, ранее участвовали в различных уличных потасовках, а в настоящее время предъявляют уже имеющиеся телесные повреждения через третьих лиц, чтобы создать недоверие и нездоровую сенсацию по отношению к правоохранительным органам», — отмечается в заявлении МВД.

По каждому делу прокуратура проводит следствие, отметили в министерстве.

Общество «Эзгулик» сообщало, что Дильшод Тураходжаев, который спустя 20 лет вернулся из России и вложил 25 млрд сумов в строительство туробъекта в Намангане, был задержан как «член преступной группы», которая планировала разбой. Правозащитники утверждают, что бизнесмен также подвергся жестоким пыткам.