Руководитель Общества прав человека Узбекистана «Эзгулик» Абдурахмон Ташанов 1 мая сообщил о пытках в отношении предпринимателя Дильшода Тураходжаева.

Кто такой Дильшод Тураходжаев?

Дильшод Тураходжаев родился в Узбекистане, но является гражданином России. В интервью UzReport TV 3 февраля он рассказывал, что проживал 20 лет в РФ (2000−2020), но решил вернуться на родину после выступлений президента Шавката Мирзиёева, в которых он призывал соотечественников за рубежом внести вклад в развитие страны.

Бизнесмен вложил 25 млрд сумов в строительство туристического объекта и зоны отдыха Aparat Hotel Kosmos в селе Чодак Папского района Наманганской области, который способен принимать до 2000 туристов в день. По его словам, проект позволил трудоустроить 75 человек.

Тураходжаев также заявил о строительстве 800 гостевых домов, 10 из которых уже введены в эксплуатацию, а остальные планируется достроить до конца третьего квартала 2025 года.

«Президент акцентировал внимание на том, чтобы соотечественники, предприниматели с потенциалом вернулись на родину. Я получаю силы от таких создаваемых возможностей. Дальше мы не остановимся и продолжим работать», — заявил он.

О проекте предпринимателя также высказывался президент, а телеканал «Узбекистан 24» готовил телесюжет.

Уголовное дело





14 апреля МВД Узбекистана опубликовало сюжет о задержании преступной группы, которая планировала устроить разбой и украсть 2 млн долларов США у крупного предпринимателя из Наманганской области.

По данным ведомства, 12 апреля Следственный департамент МВД, ГУВД Ташкента, СГБ и другие органы провели оперативное мероприятие. В Алмазарском районе столицы был задержан один из подозреваемых, который ранее был судим по девяти статьям Уголовного кодекса. У него, как сообщается, были обнаружены два ножа, скотч, форма сотрудника органов внутренних дел, резиновые перчатки, опий, трамадол и спортивная сумка.





В тот же день правоохранительные органы задержали ещё четверых мужчин в Наманганской области. У них также изъяли в качестве вещественных доказательств ножи, перчатки, электрошокер, спортивные вещи, наркотическое средство и другие предметы.

Позже были задержаны ещё пять человек, которые были предположительно приглашены принять участие в совершении преступления.

Среди задержанных — ранее судимые лица, предприниматели и спортсмены, говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 164 Уголовного кодекса (разбой — наказывается лишением свободы от 8 до 10 лет).

Возможные пытки

Фото: «Эзгулик».

Дониёр Тураходжаев сообщил Обществу прав человека Узбекистана «Эзгулик», что его 40-летний младший брат Дильшод Тураходжаев подозревается в разбое и предположительно подвергся «жестоким и бесчеловечным пыткам», а его рот и руки были связаны скотчем 12−15 апреля в следственном отделе ГУВД Ташкента.

«После расследования, беседы с адвокатом и свидетелями стало ясно, что Дильшоджон Тураходжаев действительно подвергался пыткам со стороны сотрудников уголовного розыска в штатском, „ангелов смерти“ в чёрной специальной форме и следователей с целью получения принудительных показаний», — написал Абдурахмон Ташанов.

Фото: «Эзгулик».

Правозащитник утверждает, что омбудсман осведомлена о таких пытках и насилии, при этом в институте омбудсмана заявляют, что правоохранительные органы полностью внедрили Национальные превентивные механизмы против пыток.

Он также назвал «сомнительной» информацию Верховного суда Узбекистана о том, что в 2022 году ни один человек не был привлечён к ответственности за пытки.

Фото: «Эзгулик».

«Общество прав человека Узбекистана „Эзгулик“ оценивает ситуацию с пытками в стране как опасную и призывает Генеральную прокуратуру провести углублённое расследование этого дела и дать правовую оценку деятельности общественных групп по выявлению и предупреждению случаев пыток при омбудсмане», — заявил Абдурахмон Ташанов.

Он напомнил, что согласно статье 26 Конституции в новой редакции, вступившей в силу с 1 мая, честь и достоинство человека неприкосновенны.

«Ничто не может быть основанием для их умаления. Никто не может быть подвергнут пыткам, насилию, другому жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство человека обращению либо наказанию», — процитировал он документ.

Реакция МВД

МВД Узбекистана в своём официальном комментарии заявило, что 12 апреля сотрудники министерства вместе с другими правоохранительными органами в Ташкенте и Наманганской области задержали 10 членов «крупной организованной преступной группы», которые «держали под страхом предпринимателей и вымогали у них деньги».





«Учитывая, что члены группы неоднократно были судимы за тяжкие преступления и ведут себя крайне агрессивно, они были задержаны и обезврежены с привлечением спецподразделений МВД», — говорится в сообщении.

«В качестве вещественных доказательств у подозреваемых были изъяты два заранее подготовленных остроконечных предмета, несколько скотчей, полевое обмундирование сотрудников органов внутренних дел, резиновые перчатки, 0,7 грамма наркотика „опиум“, таблетки трамадола и спортивная сумка», — отмечается в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 164 Уголовного кодекса (разбой). В отношении подозреваемых ведётся следствие по факту их причастности к ряду других тяжких преступлений. Все они обеспечены защитой, заявили в МВД.

Информацию о возможных пытках в ведомстве не прокомментировали.