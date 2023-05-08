Представители уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека и общественных групп при омбудсмане 6 мая встретились с осуждёнными по уголовному дело о событиях в Каракалпакстане июля прошлого года, которые сейчас содержатся в следственном изоляторе №1 в Зангиатинском районе Ташкентской области (известен как «Таштюрьма»).

В ходе проведённого мониторинга представители омбудсмана отметили ряд недостатков в работе СИЗО, в частности, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного, санитарно-гигиеническое состояние некоторых камер не соответствует требуемому уровню, лицам, содержащимся в изоляторе, не предоставляется достаточно времени на прогулки, кроме того, были высказаны некоторые нарекания по предоставлению медицинских услуг.

Офис омбудсмана потребовал от Департамента исполнения наказаний при МВД Узбекистана оперативно устранить выявленные недостатки.

Как мы писали ранее, 16 из 22 осуждённых по делу о событиях в Каракалпакстане подали апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции от 31 января. 5 мая судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Узбекистана провела первое заседание по апелляции, однако отложила начало процесса из-за отсутствия Сергея Майорова, адвоката основного фигуранта Даулетмурата Тажимуратова.

В связи с тем, что апелляция рассматривается в Ташкенте (первый процесс проходил в Бухаре), осуждённые были перевезены в следственный изолятор №1.

В ходе мониторингового визита представители омбудсмана и общественных групп посетили камеры, в которых содержатся подсудимые, в том числе Тажимуратов. С ними были проведены групповые и индивидуальные беседы.

«Они заявили, что не имеют нареканий по поводу условий содержания и питания. Даулетмурат Тажимуратов также заявил, что ему разрешено свидание с адвокатом и защитником, но сотрудники СИЗО не разъяснили ему в должной мере его права и обязанности, в связи с чем он высказал некоторые нарекания сотрудникам изолятора», — говорится в сообщении. На суде он заявил, что ему не предоставили положение о правилах в следственном изоляторе.

По данным пресс-службы омбудсмана, которая ссылается на изученные документы, после доставления Тажимуратова в СИЗО №1 он семь раз встречался со своим защитником — братом Ринатом Тажимуратовым — и два раза — со своим адвокатом Сергеем Майоровым.

Ранее Даулетмурат Тажимуратов критиковал омбудсмана, отмечая, что представители уполномоченного по правам человека и общественных групп в Бухаре посещали других подсудимых, но ни разу не встретились с ним. На судебном процессе 5 мая он также заявлял, что в СИЗО не отправляют его письма омбудсману и генпрокурору.