8 мая вступил в силу конституционный закон о поправках в законодательные акты Узбекистана, в том числе в Избирательный кодекс.

В статью 66 Избирательного кодекса (Досрочные выборы президента) добавлен следующий пункт:

При назначении президентом досрочных выборов президента Узбекистана выборы проводятся в течение двух месяцев в полном соответствии с настоящим Кодексом. При этом сроки осуществления мероприятий по подготовке и проведению выборов устанавливаются Центральной избирательной комиссией.

В кодексе также появилась статья 74−1 (Досрочные выборы депутатов Законодательной палаты). В ней говорится, что при роспуске Законодательной палаты президентом выборы депутатов в нижнюю палату парламента проводятся в течение трёх месяцев в соответствии с Избирательным кодексом. При принятии Законодательной палатой решения о самороспуске выборы депутатов проводятся в течение двух месяцев. Сроки осуществления мероприятий по подготовке и проведению выборов также устанавливаются Центральной избирательной комиссией.

В кодекс включена также статью 87−1 (Досрочные выборы членов Сената). При роспуске Сената президентом выборы членов Сената проводятся в течение трёх месяцев, а при самороспуске — в течение одного месяца.

Напомним, согласно Конституции в новой редакции, президент получил право на назначении досрочных выборов главы государства, а парламент — право на самороспуск.