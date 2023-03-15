Полномочия Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса, а также президента планируется изменить. Это предусматривается проектом конституционного закона о Конституции Узбекистана в новой редакции, одобренным парламентом.

В предлагаемом проекте количество статей Основного закона увеличено со 128 в действующей Конституции до 155.

Парламент

Число исключительных полномочий Законодательной палаты предлагается увеличить с 5 до 12, Сената — с 14 до 18. Часть нынешних полномочий президента в области формирования системы исполнительной и судебной власти передаётся парламенту.

В совместное ведение палат будут отнесены такие полномочия, как заслушивание ежегодного национального доклада о борьбе с коррупцией, определение максимальной суммы государственного долга, проведение парламентского расследования.

Полномочия по определению основных направлений внутренней и внешней политики Узбекистана планировалось передать президенту, но в окончательной редакции эта норма осталась за парламентом.

Устраняется дублирование функций в деятельности палат Олий Мажлиса. В частности, такие полномочия, как заслушивание отчётов премьер-министра и членов правительства, контроль за исполнением государственного бюджета, заслушивание отчёта председателя Счётной палаты определяются как исключительные полномочия Законодательной палаты.

Нижняя палата также рассматривает и одобряет по представлению президента кандидатуру премьер-министра (сейчас этот вопрос находится в совестном ведении обеих палат).

В свою очередь, Сенат получит полномочия по избранию руководителей антикоррупционных и антимонопольных органов по представлению президента, утверждению кандидатур на должности генерального прокурора, председателя Счётной палаты, заслушиванию отчётов послов, а также сможет укрепить надзорные полномочия за контролирующими и правоохранительными органами.

Устанавливается порядок проведения консультаций президента с Сенатом по кандидатуре, рекомендованной президентом на должность председателя Службы государственной безопасности.

Кроме того, планируется ввести систему избрания всех членов Высшего судейского совета Сенатом.

Отмена решений кенгашей со стороны Сената в случае несоответствия их нормам законодательства также включается в Конституцию.

Число членов Сената планируется сократить с 100 до 65, поэтому в следующем созыве в 2024 году от каждого региона будут избираться по 4 сенатора (вместо текущих 6). Количество сенаторов, которые может назначать президент, сокращается с 16 до 9.

Законодательная палата и Сенат получат право принять решение о самороспуске большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов.

Президент

Согласно проекту нового основного закона, президент выступает гарантом соблюдения прав и свобод граждан, Конституции и законов, суверенитета, безопасности и территориальной целостности Узбекистана.

Кроме того, в Конституции планируется закрепить новые полномочия президента:

образование и упразднение министерств и других республиканских органов исполнительной власти с последующим внесением указов по этим вопросам на утверждение Сената;

образование и руководство Советом безопасности при президенте, формирование Администрации президента, а также консультативно-совещательных и иных органов при президенте в целях обеспечения реализации своих полномочий.

Кроме того, президент сможет назначать и освобождать от должности хокимов областей и Ташкента без согласования с премьер-министром.

Президент будет вправе назначать досрочные выборы главы государства Узбекистана.

Кандидатура премьер-министра будет предлагаться президентом после проведения консультаций со всеми фракциями политических партий, а не только с партией, набравшей наибольшее количество депутатских мест на выборах в Законодательную палату.

Колумнист «Газеты.uz» Комил Джалилов в своей колонке ранее рассказывал, каких изменений, связанных с реальным разделением ветвей власти и укреплением репрезентативной демократии, не хватает в Конституции.