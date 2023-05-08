Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о проведении досрочных выборов главы государства.

О подписании указа об этом он заявил 8 мая на встрече с главами палат Олий Мажлиса, партий, органов судебной и исполнительной власти, посвящённой итогам референдума.

«Естественно, возникает вопрос, какова объективная необходимость в таком решении? — спросил президент. — Почему я сам отказываюсь от оставшихся трёх с половиной лет своего президентского срока?»

Он ответил: «Вы сами видите, согласно нашему Основному закону, во-первых, реформируются все ветви власти, между ними серьёзно меняются отношения и баланс».

«Во-вторых, обновлённая Конституция ставит перед президентом, парламентом, правительством, министрами, хокимами неотложные новые политические, социальные и экономические задачи», — продолжил глава государства.

«В-третьих, наш народ ждёт от нас крайне важных и актуальных изменений и реформ во всех сферах», — отметил президент.

«В-четвёртых, в нынешней ситуации, когда в мире и в регионе протекают острые и сложные процессы, самым актуальным и важным вопросом становится поиск и реализация правильного и эффективного пути развития», — сказал он.

«Дорогие и уважаемые соотечественники, все вы видите, что мы ставим перед собой ещё более высокие цели». — продолжил Шавкат Мирзиёев.

«Мы и дальше продолжим вести работу по каждому вопросу, касающемуся жизни государства и общества, сегодняшнего и будущего развития, только и только с вами, нашим мудрым и великодушным народом», — заверил он.

«Не зря в нашем Основном законе закреплено, что народ — единственный источник государственной власти. С этой точки зрения в обновлённой системе государственной власти мандат должен выдаваться только тому руководителю, которому доверяет наш народ, повторю, только наш народ», — заявил президент.

«Считаю, что в текущей ситуации это будет самым верным и справедливым решением», — отметил он.

Президент выразил уверенность, что выборы пройдут в полном соответствии с законом, открыто и прозрачно, что партии и кандидаты в президенты выдвинут новые идеи и инициативы, служащие миру и процветанию страны и благополучию народа.

Напомним, 6 мая в Избирательный кодекс были внесены поправки, касающиеся досрочных выборов президента, депутатов Законодательной палаты и членов Сената.

При назначении президентом досрочных выборов главы государства они должны быть проведены в течение двух месяцев.

Если президент распускает Законодательную палату, то выборы депутатов проводятся в течение трёх месяцев, если нижняя палата парламента принимает решение о самороспуске, то в течение двух месяцев. При роспуске Сената президентом выборы членов Сената проводятся в течение трёх месяцев, а при самороспуске — в течение одного месяца.