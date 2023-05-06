В Ташкенте 1 мая стартовал чемпионат мира по боксу (IBA). Узбекистан на мировом первенстве представляют 13 боксёров.

1 мая

Первым в составе сборной выступил Мужибилло Турсунов (-60 кг), который одолел Сингха Вариндера из Непала — 5:0. Затем, 3 мая, Турсунов одержал ещё одну победу, в этот раз одолев Мэрри Кор из Гамбии (5:0).

В следующем раунде, который состоится 8 мая, узбекскому боксёру будет противостоять чемпион Африки и Африканских игр Мохамед Хамут из Марокко.

2 мая

Руслан Абдуллаев (-63,5 кг) в своём первом бою на турнире превзошёл Мануэля Фебуса из Пуэрто-Рико (5:0). 4 мая узбекистанец одержал досрочную победу над Ойером Ибаррече из Испании в первом раунде. В следующем поединке 6 мая он встретится с Ришарно Коленом из Маврикия.

Жасурбек Юлдашев (-80 кг) одолел соперника Йоунеса Немоуча из Алжира (5:0), а в следующем этапе уступил Хуссейну Яшаиша из Иордании (3:4).

Шохжахон Абдуллаев (-86 кг) со счётом 5:0 одержал убедительную победу над Эркином Адылбек уллу из Кыргызстана. В понедельник, 8 мая, ему предстоит выйти на ринг с боксёром из Казахстана Сагындыком Тогамбаем, который «хочет отомстить за нокаут» на чемпионате Азии в Таиланде.





3 мая

Саиджамшид Жафаров (-71 кг) превзошёл Осорио Муханга из Мозамбика (5:0). В субботу, 6 мая, он выйдет на ринг с боксёром из Мексики Альваресом Верде.





4 мая

Шодиёржон Меликузиев (-до 48 кг) со счётом 5:0 победил Рабина Тапа из Непала, Хасанбой Дусматов (-51 кг) также со счётом 5:0 одержал победу над Альбертом Хименесом из Мексики, Баходир Жалолов (+92 кг) со счётом 5:0 одержал победу над Данисом Латиповым из Бахрейна.













5 мая

Лазизжон Мулложонов (-92 кг) в своём первом бою одержал победу над колумбийцем Марло Хартадо (5:0).

Абдумалик Халоков (-57 кг) был лучше боксёра из Гайаны Кивина Элликоки (5:0) и прошёл дальше.

Поединки 6 мая:

-63,5 кг: Руслан Абдуллаев — Ришарно Колен (Маврикий). Время боя — после 14:15;

— Ришарно Колен (Маврикий). Время боя — после 14:15; -67 кг: Асадхужа Муйдинхужаев — Юто Вакита (Япония). После 14:15;

— Юто Вакита (Япония). После 14:15; -71 кг: Саиджамшид Жафаров — Алонсо Верде (Мексика). После 19:25.

На чемпионате мира по боксу IBA среди мужчин принимают участие 538 спортсменов из 107 стран мира. Соревнования проводятся в 13 весовых категориях. Финальные бои запланированы на 13 и 14 мая.