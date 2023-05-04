Первый заместитель председателя Центрального банка Нодирбек Сайдуллаев на пресс-конференции 4 мая прокомментировал ситуацию с вкладчиками обанкротившегося «Туркинстонбанка».

По его словам, от 52 клиентов «Туркистонбанка» поступили обращения о возврате вкладов на 53 млрд сумов, часть которых была оформлена как субординированные займы. Решением суда средства 18 граждан на 29 млрд сумов подтверждены в качестве вкладов, а не «субордом».

Субординированным называется заём клиента банку с возможностью получить оговорённую прибыль в виде процентов. Такие займы не предусматривают досрочного погашения по инициативе клиента. Кроме того, клиенты не могут претендовать на компенсацию из Фонда гарантирования вкладов граждан в банках.

Согласно законодательству, ликвидационная комиссия «Туркистонбанка» в течение двух месяцев со дня подтверждения вкладов принимает меры по возмещению средств граждан, сообщил он.

Нодирбек Сайдуллаев отметил, что последнее решение суда вышло 17 апреля, поэтому вкладчики смогут забрать свои средства в июне.

Глава ЦБ Мамаризо Нурмуратов пояснил, что согласно судебной процедуре, в течение двух месяцев может поступить кассационная жалоба на решение суда, поэтому возврат средств вкладчиков начнётся после истечения срока обжалования.

Ранее Spot сообщал, что минимум 59 клиентов банка «Туркистон» после заявки о возврате средств узнали о том, что не подпадают под гарантии фонда страхования вкладов. Сумма их средств составляет не менее 57 млрд сумов.

Банк оформлял деньги по вкладу «Мустахкам химоя» как субординированные займы. Их доходность превышала среднюю для депозитов (27% годовых для вклада в сумах и 7,5% для валютных).

Пострадавшие утверждают, что сотрудники банка и его юристы неоднократно заявляли, что вклады гарантируются государством. Однако их слова опровергли в Центробанке.

Для составления договора субординированного займа требуется нотариус, но, как отметили вкладчики, при оформлении об этом даже не упоминалось. Пострадавшие подали заявление в правоохранительные органы, а также выступили с обращением к президенту.

Источник «Газеты.uz» на финансовом рынке считает, что банк мог оформлять субординированные займы из-за проблем с показателями достаточности и ликвидности. В частности, на любое обязательство банк должен держать определённый размер капитала и ликвидности: «по депозиту они выше и жёстче, чем по „суборду“».

Хронология

В прошлом году 7 октября правление ЦБ приняло решение отозвать лицензию у Hi-Tech Bank и «Туркистонбанка». В тот же день начался процесс ликвидации кредитных учреждений. В конце октября глава ЦБ Мамаризо Нурмуратов заявлял, что возврат средств вкладчикам банков начнётся в течение двух месяцев. По его данным, речь шла о сумме в 373 млрд сумов по двум банкам.

21 ноября Центробанк заявил о начале досрочного возмещения средств вкладчиков «Туркистонбанка», лишённого лицензии в октябре. Вкладчики могли обратиться для этого в «Кишлок курилиш банк».

15 февраля суд признал «Туркистонбанк» банкротом.

Частный акционерный коммерческий банк «Туркистон» был создан в 1998 году. Изначально банк создавался как отраслевой банк, оказывающий банковские услуги для транспортных организаций, но в последующем расширил сферу деятельности в качестве универсального банка. В октябре он занимал 26-е место в банковской системе Узбекистана по размеру активов.