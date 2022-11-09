Центральный банк Узбекистана прокомментировал ситуацию с клиентами банка «Туркистон», которые пытаются вернуть свои деньги. 7 октября ЦБ отозвал лицензию этого банка.

4 ноября группа вкладчиков обратились с жалобой в ЦБ по поводу того, что работники банка зарегистрировали их средства как субординированный долг, а не как депозиты. По этой причине они не подпадают под программу гарантирования вкладов, которая обеспечивает возврат денег гражданам при отзыве лицензии у банка.

Регулятор сообщил, что взял под контроль их обращение.

Субординированным называется заём клиента банку с возможностью получить оговорённую прибыль в виде процентов. Такие займы не предусматривают досрочного погашения по инициативе клиента. Кроме того, клиенты не могут претендовать на компенсацию из Фонда гарантирования вкладов граждан в банках.

Ранее Spot сообщил, что минимум 59 клиентов банка «Туркистон» после заявки о возврате средств узнали о том, что не подпадают под гарантии фонда страхования вкладов. Сумма их средств составляет не менее 57 млрд сумов.

Банк оформлял деньги по вкладу «Мустахкам химоя» как субординированные займы. Их доходность превышала среднюю для депозитов (27% годовых для вклада в сумах и 7,5% для валютных).

Пострадавшие утверждают, что сотрудники банка и его юристы неоднократно заявляли, что вклады гарантируются государством. Однако их слова опровергли в Центробанке.

Для составления договора субординированного займа требуется нотариус, но, как отметили вкладчики, при оформлении об этом даже не упоминалось. Пострадавшие подали заявление в правоохранительные органы, а также выступили с обращением к президенту.

Экономист Отабек Бакиров предположил, что «Туркистон» начал принимать «субординированные займы» с повышенной доходностью из-за отсутствия вкладчиков. Для привлечения средств банк мог пойти «на откровенный обман, называя их вкладами», отметил он.

«Здравомыслящие, обладающие базовой финансовой грамотностью люди не попали в эту ловушку», — цитирует эксперта Spot.

Объектом гарантии, согласно законодательству, считаются именно вклады, а не займы.

Источник «Газеты.uz» на финансовом рынке считает, что банк мог оформлять субординированные займы из-за проблем с показателями достаточности и ликвидности. В частности, на любое обязательство банк должен держать определенный размер капитала и ликвидности: «по депозиту они выше и жёстче, чем по „суборду“».

В конце октября глава ЦБ Мамаризо Нурмуратов заявлял, что возврат средств вкладчикам банков, чьи лицензии были отозваны (помимо банка «Туркистон», это Hi-Tech Bank), начнётся в течение двух месяцев. По его данным, речь идёт о сумме в 373 млрд сумов.