Наблюдательный совет фонда гарантирования вкладов граждан в банках 18 ноября принял решение о досрочном возмещении средств вкладчиков «Туркистонбанка», лицензия которого была отозвана 7 октября. Об этом сообщила пресс-служба Центрального банка.

С 21 ноября физические лица — вкладчики «Туркистонбанка» могут обращаться в «Кишлок курилиш банк», определённый в качестве банка-агента, по поводу своих депозитных средств.

Деньги можно получить в виде наличных, переводов на банковскую карту или открыть депозит в «Кишлок курилиш банке».

Средства по вкладам могут быть выданы законным представителям вкладчиков или их законным правоприемникам при предъявлении оригиналов документов (паспорта, депозитной книжки, договора вклада, нотариально заверенной доверенности).

За подробной информацией можно обращаться в: