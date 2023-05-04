Взаимную интеграцию банкоматов платёжных систем Humo и Uzcard планируется завершить в течение 7−10 дней. Об это на пресс-конференции 4 мая заявил председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов.

«Работы завершены. Сейчас эта система апробируется в некоторых банкоматах. В ближайшие 7−10 дней эта система полностью заработает. Никаких проблем нет. Наша цель — не оказание услуг по обналичиванию, а интегрирование функционала банкоматов друг с другом», — заявил он.

Кроме того, в Ташкенте в порядке правового эксперимента планировалось внедрить возможность снять деньги с банковской карты на кассах некоторых магазинов и пунктов услуг (виртуальная касса). Эксперимент на начальном этапе намеревались реализовать в торговой сети супермаркетов Korzinka (свыше 100 супермаркетов по стране).

Глава ЦБ сообщил, что эксперимент по виртуальной кассе уже проведён в Korzinka. В настоящее время нормативно-правовой документ регулятора по этой системе находится на рассмотрение в Министерстве юстиции.

«То есть какой должна быть максимальная сумма [снятия наличных]. С системой Korzinka мы ведём переговоры. У них есть желание получать определённый процент комиссии за выдачу наличных денег. Мы работаем над снижением этой комиссии», — отметил он.

Напомним, в январе этого года Мамаризо Нурмуратов заявил, что Humo и Uzcard после длительных переговоров договорились о взаимной интеграции.

Впервые о планах по интеграции двух платёжных систем сообщалось в сентябре 2020 года. В июле 2022 года глава Центробанка отмечал, что Humo и Uzcard продолжают работать над взаимной интеграцией, но процесс проходит с некоторыми сложностями. По его словам, некоторые условия Uzcard не подходили Humo.

Постановлением президента также поручено интегрировать платёжные терминалы двух систем до конца 2023 года.