В Ташкенте в порядке правового эксперимента внедряется практика оказания услуг по снятию наличных денег в точках торговли и оказания услуг, охваченных сетью виртуальных касс. Об этом говорится в постановлении президента от 9 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Эксперимент продлится до 1 мая 2023 года и на начальном этапе его реализуют в торговой сети супермаркетов Korzinka (свыше 100 супермаркетов по республике). Посреднический сбор за обналичивание планируется установить в размере 0,5 — 0,8%. Для сравнения: в банкоматах комиссия за снятие наличных составляет 1%.

Кэшаут — это сервис, который позволяет держателям карт снимать деньги на кассе магазина.

Виртуальная касса, это программный продукт и их комплексы, имеющие возможность подключения фискального модуля, формирующие фискальные документы и обеспечивающие передачу сформированных фискальных документов в режиме реального времени оператору фискальных данных, имеющие функцию печати чеков на бумажных носителях или отправки их в электронной форме.