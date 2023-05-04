Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК) при президенте прокомментировало ситуацию вокруг основателя проекта против насилия в Узбекистане Nemolchi.uz и журналистки Ирины Матвиенко.

3 мая активистка сообщила, что временно уехала из Узбекистана после того, как получила угрозы убийством от неизвестного. Она обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

В АИМК напомнили, что согласно статье 10 закона «О защите профессиональной деятельности журналиста» государство обеспечивает защиту журналиста при осуществлении им профессиональной деятельности.

Согласно статье 14 закона, нарушение прав журналиста, оскорбление его чести и достоинства, угроза, насилие или посягательство на жизнь, здоровье и имущество журналиста в связи с осуществлением им профессиональной деятельности влечёт ответственность в соответствии с законодательством. Эти гарантии также выражены в статье 5 закона «О средствах массовой информации».

«АИМК решительно осуждает такие случаи как действия, противоречащие новой политике открытости, обеспечению свободы слова и информации, свободной деятельности журналистов», — говорится в сообщении.

Агентство направило в Генеральную прокуратуру официальное письмо с просьбой разобраться в ситуации и дать ей правовую оценку, а также выразило уверенность, что будет обеспечена безопасность жизни журналиста, а в отношении тех, кто угрожает ей, будут приняты законные меры.

Напомним, что ситуацию также изучает Центр кибербезопасности Оперативно-розыскного департамента МВД.

Ирина Матвиенко предала огласке многие резонансные случаи насилия против женщин и детей в Узбекистане. Среди них — события в Хорезмской области, где трёх несовершеннолетних воспитанниц семейного детского дома №1 принуждали к половой связи с чиновниками.

Усилия проекта Nemolchi.uz также способствовали принятию закона об ужесточении ответственности за насилие в отношении женщин и детей.