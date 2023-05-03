Основатель проекта против насилия в Узбекистане Nemolchi.uz Ирина Матвиенко сообщила на своей странице в Facebook, что получила угрозы убийством, в результате чего решила на некоторое время уехать из страны.

«После того, как я получила сообщение об угрозе убийством, моё поведение изменилось. Старалась относиться к нему как к чьей-то тупой шутке, но было страшно заходить в подъезд, идти по коридору к офису. Заходила и на расстоянии осматривала каждый закоулок, держа в руке ключ остриём наружу. По лестнице спускалась и поднималась пешком без лифта. Попросила мужа сделать свет в нашей части площадки, навесить замок на общую дверь», — написала она.

Автор показала сообщения с угрозами психологу, которая оценила их стиль как похожий на написанные психически нездоровым человеком.

Посоветовавшись с психологом, Ирина Матвиенко решила уехать из Узбекистана в Грузию на несколько недель. «Я обязательно вернусь и, думаю, что скоро. Мне нужно успокоиться в безопасном месте», — заключила она.





В комментариях Ирина Матвиенко также отметила, что по поводу получения угроз 28 апреля обратилась с заявлением в Министерство внутренних дел Узбекистана.