Проект цифровизации деревьев планируется реализовать в Узбекистане в три этапа. Об этом на пленарном заседании Сената 3 мая сообщил заместитель министра природных ресурсов Жусипбек Казбеков.

На вопрос сенатора Манзуры Салимовой об инвентаризации деревьев он заявил, что работа в этом направлении уже начата и будет реализована в три этапа.

«Президент поставил задачу повысить уровень озеленения в республике с 8% до 30%. На первом этапе с помощью анализа снимков искусственных спутников планируется определить „Зелёный индекс“, уровень озеленения. Сейчас мы апробируем эту методику в Сырдарьинской области», — заявил он.

Второй этап предусматривает работу с Кадастровым агентством для формирования аэроснимков.

«На сегодняшний день получено 6000 фотографий Сырдарьинской области в формате 3D. Ведётся работа по определению видов деревьев», — сказал он.

На третьем этапе планируется провести инвентаризацию деревьев традиционным способом, то есть с помощью полевого изучения.

«На Сырдарью ушло четыре месяца. Это потребовали больших ресурсов и времени. Поэтому мы готовим новое постановление о трансформации нашего министерства, где мы указали точные сроки и средства», — сказал он.

Жусипбек Казбеков также остановился на вырубке деревьев на строительных площадках и выделении земель с деревьями для строительства. По его мнению, необходима интеграция систем Минприроды и Министерства строительства, чтобы была база данных, на основе которых можно предупреждать о недопустимости строительных работ на том или ином земельном участке из-за наличия растительности.

Об инвентаризации деревьев в Узбекистане говорится минимум с начала 2019 года. Тогда поручалось разработать методическое пособие по учёту деревьев, не входящих в государственный лесной фонд, а до 1 июня 2019 года провести их полную инвентаризацию. Однако эта задача не была выполнена в срок.

В начале прошлого года президент Шавкат Мирзиёев снова поручил до 1 марта 2022 года провести инвентаризацию деревьев, не входящих в государственный лесной фонд, путём полной цифровизации в Ташкенте, Ташкентской, Самаркандской, Ферганской, Наманганской, Андижанской и Джизакской областях, а до 1 сентября 2023 года — в Каракалпакстане и других областях страны. Для этого разрешено использование дронов.

Как мы сообщали ранее, на этом же заседании сенаторы одобрили поправки об ужесточении наказания за незаконную вырубку деревьев, предусматривающие увеличение штрафов и введение ареста до 15 суток. Кроме того, вводится ответственность за разработку проектной документации, повлёкшей вырубку ценных пород деревьев.