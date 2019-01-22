Постановлением Кабинета Министров Узбекистана утверждено положение о порядке посадки, ухода, рубки и учета деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства юстиции. Документ также включает правила санитарной обрезки и учета деревьев.

Посадка деревьев и кустарников, согласно положению, должна осуществляться в зависимости от их видов, соответствия климатическим условиям, близости подземных вод, уровня засоленности почвы, функций и налич­ия системы орошения.

До 1 марта 2019 года поручено разработать методическое пособие по учету деревьев, не входящих в Государственный лесной фонд, а до 1 июня 2019 года — провести их полную инвентаризацию.

Под учетом (инвентаризацией) деревьев подразумевается установление количества деревьев, определение их вида, возраста растений, диаметра стволов, географического местоположения и других параметров, а также ведение реестра.

Как сообщили «Газете.uz» в Госкомэкологии, инвентаризация будет касаться деревьев и кустарников, высаженных в стране в целях благоустройства, предотвращения эрозии почвы, опустынивания, в том числе деревьев, высаженных у дорог.

«Процесс инвентаризации не коснется дикорастущих деревьев, которые не входят в Государственный лесной фонд. Деревья и кустарники, высаженные на участках физических лиц, также не будут учитываться. Инвентаризация позволит определить количество и географическое местоположение деревьев, а это будет браться в расчет при строительных работах», — отметили в комитете.

Инвентаризация деревьев будет проводиться один раз в пять лет весной. Деревья старше 100 лет будут включены в отдельный реестр и охраняться как памятники природы в рамках закона «Об охраняемых природных территориях».

Инвентаризацией займется рабочая группа из представителей хокимията, Госкомэкологии, Госкомгеодезкадастра, органов жилищно-коммунального обслуживания и организаций, владеющих или закрепленных за определенным территориями.

Старовозрастные деревья должны быть окружены металлическим ограждением на 1×1,2 м.

При санитарной обрезке деревьев и кустарников можно удалять следующие ветки:

сухие и усыхающие;

пораженные болезнями;

сломанные под воздействием снега, ветра и других природных явлений, представляющие угрозу здоровью и жизни граждан, а также имуществу физических и юридических лиц;

беспорядочно ответвленные, вследствие чего портящие вид дворов, улиц и других общественных мест;

препятствующие функционированию инфраструктуры;

Санитарной вырубке подлежат следующие деревья и кустарники:

сухие и усыхающие;

пораженные болезнями;

утратившие декоративный вид, вследствие чего портящие вид дворов, улиц и других общественных мест;

препятствующие функционированию инфраструктуры;

поврежденные грызунами или насекомыми;

не соответствующие требованиям санитарных норм, предъявляемых к инсоляции жилых и общественных зданий и помещений, игровых площадок.

вызывающие аллергические реакции;

не соответствующие требованиям строительных норм и правил;

представляющие угрозу здоровью и жизни граждан, а также имуществу физических и юридических лиц;

Для формовки и санитарных обрезок веток деревьев и кустарников заключение Госкомэкологии не требуется, отмечается в документе.

Работы по рубке деревьев и кустарников, включая санитарные рубки, осуществляется управлением благоустройства при местных хокимиятах или специализированными организациями с разрешениями на платной основе (по регламенту, утвержденному постановлением Кабмина №255 от 31 марта 2018 года).

В среднем, на 100−300% увеличились размеры платежей за рубку деревьев и кустарников вне государственного лесного фонда.

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