Постановлением Кабинета Министров Узбекистана утверждено положение о порядке посадки, ухода, рубки и учета деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства юстиции. Документ также включает правила санитарной обрезки и учета деревьев.
Посадка деревьев и кустарников, согласно положению, должна осуществляться в зависимости от их видов, соответствия климатическим условиям, близости подземных вод, уровня засоленности почвы, функций и наличия системы орошения.
До 1 марта 2019 года поручено разработать методическое пособие по учету деревьев, не входящих в Государственный лесной фонд, а до 1 июня 2019 года — провести их полную инвентаризацию.
Под учетом (инвентаризацией) деревьев подразумевается установление количества деревьев, определение их вида, возраста растений, диаметра стволов, географического местоположения и других параметров, а также ведение реестра.
Как сообщили «Газете.uz» в Госкомэкологии, инвентаризация будет касаться деревьев и кустарников, высаженных в стране в целях благоустройства, предотвращения эрозии почвы, опустынивания, в том числе деревьев, высаженных у дорог.
«Процесс инвентаризации не коснется дикорастущих деревьев, которые не входят в Государственный лесной фонд. Деревья и кустарники, высаженные на участках физических лиц, также не будут учитываться. Инвентаризация позволит определить количество и географическое местоположение деревьев, а это будет браться в расчет при строительных работах», — отметили в комитете.
Инвентаризация деревьев будет проводиться один раз в пять лет весной. Деревья старше 100 лет будут включены в отдельный реестр и охраняться как памятники природы в рамках закона «Об охраняемых природных территориях».
Инвентаризацией займется рабочая группа из представителей хокимията, Госкомэкологии, Госкомгеодезкадастра, органов жилищно-коммунального обслуживания и организаций, владеющих или закрепленных за определенным территориями.
Старовозрастные деревья должны быть окружены металлическим ограждением на 1×1,2 м.
При санитарной обрезке деревьев и кустарников можно удалять следующие ветки:
- сухие и усыхающие;
- пораженные болезнями;
- сломанные под воздействием снега, ветра и других природных явлений, представляющие угрозу здоровью и жизни граждан, а также имуществу физических и юридических лиц;
- беспорядочно ответвленные, вследствие чего портящие вид дворов, улиц и других общественных мест;
- препятствующие функционированию инфраструктуры;
Санитарной вырубке подлежат следующие деревья и кустарники:
- сухие и усыхающие;
- пораженные болезнями;
- утратившие декоративный вид, вследствие чего портящие вид дворов, улиц и других общественных мест;
- препятствующие функционированию инфраструктуры;
- поврежденные грызунами или насекомыми;
- не соответствующие требованиям санитарных норм, предъявляемых к инсоляции жилых и общественных зданий и помещений, игровых площадок.
- вызывающие аллергические реакции;
- не соответствующие требованиям строительных норм и правил;
- представляющие угрозу здоровью и жизни граждан, а также имуществу физических и юридических лиц;
Для формовки и санитарных обрезок веток деревьев и кустарников заключение Госкомэкологии не требуется, отмечается в документе.
Работы по рубке деревьев и кустарников, включая санитарные рубки, осуществляется управлением благоустройства при местных хокимиятах или специализированными организациями с разрешениями на платной основе (по регламенту, утвержденному постановлением Кабмина №255 от 31 марта 2018 года).
В среднем, на 100−300% увеличились размеры платежей за рубку деревьев и кустарников вне государственного лесного фонда.
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