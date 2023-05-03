В среду, 3 мая, во дворце Бельвю в Берлине состоялись переговоры Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, сообщила пресс-служба главы государства.

Президенты отметили «беспрецедентную динамику» развития узбекско-германского многопланового сотрудничества. Продолжаются интенсивные политические, гуманитарные и деловые контакты. Стороны оказывают взаимную поддержку в рамках авторитетных международных институтов, в том числе ООН.

Выражено единое мнение о важности вывода двусторонних отношений на более высокий уровень.





Президенты рассмотрели вопросы расширения торгово-экономического, инвестиционного и технологического сотрудничества, определили приоритетные направления взаимодействия.

За последние годы товарооборот и количество совместных проектов выросли в два раза. Объем германских инвестиций в нашей экономике составляет 5,5 млрд евро, в том числе 4 млрд евро привлечено за предыдущие несколько лет.





Президенты приветствовали итоги деловых мероприятий, в рамках которых заключены торговые контракты и инвестиционно-технологические соглашения на сумму свыше 9 млрд евро.

В Берлине высоко оценивают усилия Узбекистана по обеспечению стабильности и благополучия в регионе Центральной Азии. В данном контексте выражена готовность Германии поддержать региональные проекты взаимосвязанности, в том числе в рамках инициативы ЕС «Глобальные ворота».

Выражена заинтересованность в укреплении партнёрства в области обеспечения региональной безопасности, противодействия современным вызовам и угрозам, прежде всего в контексте ситуации в Афганистане.





Подчёркнута важность продолжения адресной гуманитарной помощи афганскому народу, в том числе с использованием возможностей созданной инфраструктуры в приграничном городе Термезе.

Особое внимание уделено вопросам культурно-гуманитарного обмена. Лидеры приветствовали открытие в Берлине уникальной выставки культурно-исторического наследия Узбекистана.

Достигнута договорённость о подготовке комплексной программы по изучению немецкого языка в Узбекистане, в том числе путём расширения деятельности Института Гёте в регионах страны.





В завершение встречи Шавкат Мирзиёев пригласил Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Узбекистан с визитом.

Напомним, накануне президент Узбекистана провёл переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. В рамках визита подписано 16 межправительственных и межведомственных документов в разных сферах.