Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 мая прибыл в Берлин. Визит начался с переговоров с федеральным канцлером Олафом Шольцем, сообщила пресс-служба президента.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что Узбекистан видит в Германии надёжного и стратегического партнёра. Он отметил двукратный рост взаимного товарооборота и количества совместных проектов. Объем германских инвестиций в экономику Узбекистана достиг 5,5 млрд долларов, из них 4 млрд были привлечены за последние несколько лет.

Олаф Шольц выразил готовность правительства Германии к дальнейшей поддержке вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию и скорейшего подписания Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве с Евросоюзом.





Стороны приветствовали подписание в ходе визита Межправительственной декларации об углублении многопланового сотрудничества. Подписи под ней поставили министры иностранных дел Бахтиёр Саидов и Анналена Бербок.

На переговорах была достигнула договорённость о запуске диалоговой площадки в формате «Германия — Центральная Азия».

Были также обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности, в том числе в контексте ситуации в Афганистане. Стороны подтвердили необходимость продолжения гуманитарных проектов, в частности, через возможности логистического хаба и Образовательного центра для афганской молодёжи в Термезе.

В сфере развития транспорта и логистики стороны согласились развивать Транскаспийский коридор, который позволит сформировать эффективный маршрут, соединяющий регион Центральной Азии с Европой.

Достигнута также договорённость о техническом содействии правительства Германии расширению изучения немецкого языка в регионах Узбекистана.





В целом в рамках визита было подписано 16 межправительственных и межведомственных документов в сферах экономики, торговли, финансов, образования, науки и инноваций.

В Берлине также прошёл совместный бизнес-форум, по итогам которого достигнуты договорённости о реализации новых торговых, инвестиционных и технологических проектов на 9 млрд долларов.

Речь идёт о кооперации в области «зелёной» энергетики, добывающей, химической, фармацевтической отраслях, модернизации транспортной инфраструктуры, цифровизации сельского хозяйства, инноваций и других приоритетных направлениях.