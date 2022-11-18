В Самарканде проходит международная конференция по взаимосвязанности Европейского Союза и Центральной Азии: «Глобальные ворота для устойчивого развития», передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на ней, напомнил, что международный порядок, основанный на понятных и прозрачных правилах, позволяет обеспечивать безопасность и свободу людей и инвестиции компаний.

«Если мы потеряем международное верховенство закона, есть риск, что в результате нестабильности мы потеряем всё то, чего мы добились. Защищая то, что сейчас находится под угрозой, мы должны в то же время меняться, чтобы справиться с новыми вызовами», — сказал он.

«Европейцы и жители Центральной Азии объединяются перед лицом вызовов. Мы живём в мире после пандемии, но строим более сильные связи между нашими обществами и пытаемся справиться с последствиями военной агрессии России в Украине, которая ведёт к тройному кризису кризису — энергии, продовольствия и долговому кризису», — заявил глава европейской дипломатии.

«Мы не можем отвернуться от этих угроз. Некоторые пытаются построить барьеры и спрятаться за ними. Но мы знаем, что нам нужно делать обратное. Стены никогда не будут достаточно высокими, попытки искать безопасность в изоляции обречены на провал. Вместо этого мы должны работать вместе и защищать таким образом международное верховенство закона, потому что это обеспечит гарантию нашей общей безопасности. Без международного верховенства закона торговля не будет расти и инвестиции не придут. Без международного верховенства закона мы все не будем в безопасности», — подчеркнул Жозеп Боррель.

Он обратил внимание на мотивы ЕС, которые двигают его к развитию более устойчивого сотрудничества с регионов Центральной Азии.

«Как и наши партнёры в Центральной Азии, мы в Европе тоже хотим продвигаться вперёд в направлении стратегической автономии, чтобы иметь свободу выбора, с кем мы хотим иметь связи. Слишком сильная зависимость и отсутствие выбора обходятся слишком дорого. И сегодня в Европе мы видим это очень чётко, когда дело касается вопроса нашей энергетической безопасности, как и других жизненно важных сфер: цифровой инфраструктуры, архитектуры безопасности, а также продовольственных поставок и доступа к наиболее важным сырьевым материалам. И это всё будет обретать всё большую и большую важность в Европе», — сказал Боррель.

«У наших партнёров тоже есть желание получить стратегическую автономность. Мы это уважаем и признаем естественное желание наших центральноазиатских партнёров отвергать зависимость от какого бы то ни было международного партнёра, независимо от истории или географии. Мы поддерживаем право наших друзей из Центральной Азии иметь свободу выбора», — заявил глава европейской дипломатии.

«Мы также поддерживаем, что эти варианты связей не должны быть эксклюзивными, — добавил он. — Когда мы говорим о взаимосвязанности между Евросоюзом и Центральной Азией, это не должно быть за счёт других связей. Наоборот, это должно укреплять и дополнять прочие связи в рамках более широкой сети, которая всех нас объединяет».

Жозеп Боррель подчеркнул, что Европа является источником №1 прямых иностранных инвестиций по всему миру.

«Без сомнения, мы являемся самым большим инвестором в Центральной Азии. За последние 10 лет страны-члены Евросоюза инвестировали более 105 млрд евро в центральноазиатские страны, а это уже превышает 40% от общей суммы иностранных прямых инвестиций в регионе. Это больше, чем инвестируют Россия и Китай. И мы готовы делать и больше», — заявил высокий представитель ЕС.

В завершении своего выступления Жозеп Боррель анонсировал две инициативы Europe Team, которые будут презентованы в ходе конференции.

«Инициатива по воде, энергетике и климатическим изменениям будет способствовать устойчивому управлению водными и энергетическими ресурсами, а также решению экологических проблем и проблем, связанных с изменениями климата, в Центральной Азии», — сказал он.

«Инициатива по цифровой взаимосвязанности повысит доступ Центральной Азии к глобальному интернету посредством спутниковой связи», — сообщил Жозеп Боррель.