На воскресном референдуме по Конституции Узбекистана в новой редакции впервые была апробирована система биометрической идентификации голосующих. Она призвана повысить прозрачность и ускорить регистрацию избирателей путём сканирования паспорта и идентификации лица. Корреспонденты «Газеты.uz» протестировали систему на участке №519 в Ташкенте.





Программа по биометрической идентификации избирателей была разработана Центризбиркомом и Министерством цифровых технологий. В управлении информационно-коммуникационных технологий ЦИК рассказали, что система была внедрена на 50 участках 14-го округа референдума, т. е. города Ташкента. Поскольку она используется впервые, она считается тестовой.





Система работает следующим образом. Член избирательной комиссии сканирует паспорт или ID-карту голосующего. После сканирования программа находит голосующего в информационной системе управления избирательным процессом (ИСУИП) по серии паспорта или ID-карты. Далее система по Face ID сравнивает фото в паспорте. Если данные совпадают, выдаётся чек, с которым избиратель подходит к столу для получения бюллетеня и голосования.





Проголосовать с использованием системы могли и избиратели, у которых не было возможности в этот день проголосовать на участке по месту жительства в связи с работой или по другим причинам. Одним из таких избирателей стал наш корреспондент Жахонгир Азимов.

В подобном случае система идентифицирует личность, но не выдаёт чек. Избиратель пишет заявление с просьбой проголосовать на данном участке. Затем его добавляют в дополнительный список избирателей и выдают бюллетень. Данные о голосовании синхронизируются в едином электронном реестре избирателей. Это позволяет комиссии участка, за которым закреплён избиратель, видеть, что он отдал голос в другом участке.





Корреспондент «Газеты.uz» стал свидетелем того, как женщина пришла на участок с двумя паспортами. Член комиссии отсканировал два паспорта. На это обратил внимание председателя участковой комиссии. Женщине был выдан один бюллетень.

Представитель ЦИК в комментарии «Газете.uz» сказал, что система не выдаёт чек, если биометрические данные не будут совпадать с данными Face ID.

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