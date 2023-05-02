Референдум по Конституции Узбекистана в новой редакции 30 апреля «прошёл на высоком организационном уровне, в свободной и открытой атмосфере, в соответствии с действующим законодательством», говорится в выводах миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств, опубликованных 1 мая.

«Организаторы референдума предоставили гражданам возможность свободного волеизъявления», — отмечается в документе, выдержку из которого на брифинге в Ташкенте зачитал генеральный секретарь СНГ и глава миссии Сергей Лебедев.

«Подготовка и проведение референдума прошли организованно, чётко, на высоком уровне. Мы видим значительные позитивные изменения в организации выборов. Высокое технологическое оснащение. Высокое информационное освещение всей кампании — в интернете и средствах массовой информации», — заявил он.

«И вдруг увидел в западных СМИ, что здесь слабое информационное освещение, народ не знает, за что голосует. Но жизнь показала и факты подтверждают, что это была полная ложь этих критиков. Граждане Узбекистана получили полную возможность участвовать и в обсуждении поправок», — подчеркнул Сергей Лебедев.

«Все члены нашей миссии, которые внимательно наблюдали за процессом подготовки и проведения референдума, видели, какое широкое информационное освещение было», — добавил он.

«О том, что народ получил полное представление о целесообразности и необходимости внесения этих поправок, говорит тот факт, что 90% голосовавших высказались за внесение этих поправок, и только 9% возразили против поправок», — сказал глава миссии.

«Я лично посетил много участков и в Джизакской области, и в городе Ташкенте вчера и лично слышал из уст нескольких избирателей, которые отвечали на вопросы журналистов, что „да, я осознанно голосую за внесение этих поправок, потому что их внесение призвано укрепить демократию в Республике Узбекистан, улучшить социальные условия многих категорий граждан, эти поправки помогут осуществить те реформы, которые объявлены и реализуются“», — сообщил генсек СНГ.

«Реакции, которые мы наблюдали по телевидению и радио, высказывания и молодых людей, и старшего поколения, подтверждали тот факт, что люди с пониманием подтверждали необходимость и суть этих поправок, поэтому они проголосовали за внесение этих поправок в Конституцию», — сказал он.

«Наши наблюдатели, откровенно скажу, не обнаружили каких-то нарушений избирательного законодательства Республики Узбекистан или каких-то препятствий для голосования», — заявил Сергей Лебедев.

Высокая явка — почти 85% — подтверждает неравнодушие граждан к поправкам, «это очень высокая явка», констатировал он.

Сергей Лебедев отметил «грамотность и компетентность» членов избирательных комиссий, а также их хорошую подготовку, которая была организована в виде специальных тренингов.

Миссия СНГ приступила к мониторингу кампании референдума 12 апреля. На долгосрочной основе работали 8 наблюдателей — сотрудников Исполкома СНГ. За два дня до референдума в Узбекистан прибыли краткосрочные наблюдатели из 8 стран Содружества.

Всего в миссии было 95 человек — четверть всех наблюдателей (более 380) на референдуме, отметил Сергей Лебедев. Они вели наблюдение во всех областях и в Ташкенте.

Он сказал, что это «профессионально подготовленные люди, имеющие опыт наблюдения», — председатели и члены центральных избирательных комиссий стран СНГ, депутаты парламентов, представители дипломатического корпуса.

В понедельник Сергея Лебедева принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он поблагодарил генерального секретаря СНГ и членов миссии Содружества «за активную работу во всех регионах страны, а также высокие оценки хода проведения и результатов референдума».

В ходе беседы была «выражена уверенность, что итоги референдума станут важным этапом в строительстве Нового Узбекистана и продолжении демократических преобразований в стране».