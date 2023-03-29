Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) открыло ограниченную миссию по наблюдению за конституционным референдумом, который пройдёт 30 апреля в Узбекистане.

«Мы начали нашу миссию по наблюдению за конституционным референдумом по официальному приглашению Министерства иностранных дел Узбекистана», — заявил глава миссии Альберт Йонссон на пресс-конференции в Ташкенте 28 марта.

Он добавил, что бюро открыло офис в Ташкенте и уже встретилось с ЦИК Узбекистана. Эта наблюдательная миссия стала 10-й по счету миссией бюро в Узбекистане.

Миссия состоит из 10 международных экспертов основной команды, базирующейся в Ташкенте, и 14 долгосрочных наблюдателей, которые начнут работать по всей стране с 5 апреля.

Эксперты будут наблюдать за всем процессом референдума, включая события до и после него. Сюда входит соблюдение избирательного законодательства, проведение кампании, разрешение споров на референдуме и освещение в СМИ. Они также оценят выполнение предыдущих рекомендаций БДИПЧ по выборам.

В ходе наблюдения миссия планирует встречи с представителями государственной власти и политических партий, гражданского общества, СМИ и международного сообщества.

Альберт Йонссон (в середине) на пресс-конференции в Ташкенте 28 марта.

«Я хочу отметить два важных момента. Мы здесь для того, чтобы наблюдать за референдумом в соответствии с методологией БДИПЧ и обязательствами перед ОБСЕ, которые берут на себя страны-участники, включая Узбекистан. Мы применяем те же стандарты и методологию ко всем государствам-участникам ОБСЕ», — сказал Йонссон.

«Наша роль — наблюдать за выборочным процессом и сообщать, не вмешиваться. Мы заинтересованы не в результатах, а в том, чтобы процесс был прозрачным и проведён в соответствии с обязательствами перед ОБСЕ. За миссию будут говорить факты», — подчеркнул глава миссии БДИПЧ.

Отвечая на вопросы журналистов, Йонссон отметил, что «участие СМИ [в процессе референдума] очень важно». Медиа-команда миссии будет отслеживать, как государственные и частные издания освещают референдум и как они помогают избирателям сделать осознанный выбор.

Старший советник БДИПЧ по выборам Владимир Мисев также добавил, что наблюдатели, в первую очередь, будут смотреть на то, «уважается ли свобода выражения в стране, есть ли ограничения и какого они характера». В контексте референдума миссия также будет наблюдать за тем, одинаково ли представлены сторонники и противники референдума в медиа.

Миссия опубликует предварительные выводы по наблюдению на следующий день после референдума. Итоговый отчёт с рекомендациями будет опубликован через два месяца после референдума.