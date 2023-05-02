20 апреля на маршруты в Ташкенте вместе с новыми автобусами большой и особо большой вместимости вышли и 169 электробусов Yutong (Китай). Однако в последнюю неделю стало известно, что на рейсы выходят не все машины, а к вечеру их остаётся ещё меньше. На это на днях указал Telegram-канал «Ко дну».

Как пишет канал, из-за нехватки зарядных станций у автобусных парков, где они есть, образуются очереди из электробусов.

В компании «Тошшахартрансхизмат» в понедельник признали нехватку зарядных станций и сообщили, что согласно февральскому постановлению президента Узбекистана, которым был предусмотрен закуп 1000 автобусов и электробусов для столицы, с марта реализуется программа реконструкции автобусных парков для размещения и качественного технического обслуживания новых машин.

На территории всех автопарков ведётся строительство зарядных станций. В 1-м автопарке планируется установить в общей сложности 22 станции, 4-м — 20, 7-м — 28, 8-м — 30, 18-м — 18, 5-м автопарке — 20.

Сейчас функционируют только 30 зарядных станций в 8-м автопарке и 28 — в 7-м. Полная зарядка электробуса занимает около 4−5 часов. «В скором времени будут сданы в эксплуатацию 80 зарядных станций на территории автобусных парков», — говорится в сообщении.

Напомним, согласно отмеченному выше постановлению президента, к маю должны поступить всего 700 автобусов большой вместимости длиной 12 метров, включая 200 сочленённых 18-метровых автобусов особо большой вместимости («гармошек»), а также 300 12-метровых электробусов. Общая стоимость машин составила 210 млн долларов.