Центральная избирательная комиссиия Узбекистана на заседании 1 мая аннулировала результаты голосования на трёх участках референдума по проекту закона о Конституции в новой редакции, который прошёл 30 апреля.

Ранее глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев сообщил, что на некоторых участках были выявлены серьёзные нарушения. Это 226-й участок в Сырдарьинском районе Сырдарьинской области, 651-й участок в городе Чирчик е Ташкентской области, где нарушения выявлены в результате мониторинга ЦИК, а также 772-й участок в Алмазарском районе Ташкента, о нарушениях на котором сообщили СМИ.

На заседании 1 мая секретарь ЦИК Худоёр Маматов отметил, что на 226-м участке в Сырдарье члены комиссии примерно в 19:30 бросили бюллетени в урну, нарушив законодательство. За этим участком был закреплён 2671 голосующий.

По его словам, на 651-м участке в Чирчике члены комиссии сообщили гражданину, что бюллетени закончились, а в системе по состоянию на 18:00 явка была указана в 100%.

На 772-м участке в Алмазарском районе столицы член комиссии сама заполнила 16 бюллетеней, поставив галочку в графе «Да». Видео об этом распространилось в интернете.

«Такие действия, как заполнение членом комиссии нескольких бюллетеней и вброс бюллетеней в урну для голосования, неправильное указание числа проголосовавших, ставят под сомнение результаты голосования на данных участках», — заявили в ЦИК.

Худоёр Маматов указал, что эти случаи не влияют на то, чтобы референдум считался состоявшимся.

В соответствии со статьёй 38 закона «О референдуме» результаты голосования на этих трёх участках были признаны ЦИК недействительными, поскольку допущенные нарушения оказали влияние на результаты голосования.

Напомним, согласно предварительным данным, что явка на референдуме составила 84,54%. За изменение Конституции проголосовали 90,21% избирателей, против — 9,35%.