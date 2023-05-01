Сборная Узбекистана завоевала 12 медалей на молодёжном чемпионате Азии по лёгкой атлетике в Ташкенте — 3 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета. В соревнованиях приняли участие 500 спортсменов из почти 40 стран континента.

28 апреля в соревнованиях по метанию диска среди девушек Махлиё Махмудова (35.17 м) завоевала серебряную медаль, а Шахзода Шозодова (32.44 м) — бронзовую. В секторе прыжков в высоту третье место заняла Эмилия Рудина (1.69 м).

29 апреля в программе тройного прыжка с результатом 13,99 м первое место заняла Шарифа Давронова, установив рекорд соревнований и лучший результат сезона в мире в возрастных категориях 18 и 20 лет.

«Золото» в тот же день завоевал Девдавс Исмаилов в прыжках в высоту среди юношей с результатом 2,06 м. В беге на 400 м с барьерами среди девушек третье место досталось легкоатлетке из Узбекистана Сабине Гоибназаровой с результатом 1:04.06.

В заключительный день чемпионата в беге стипль-чез среди девушек на дистанции 2000 м победу с результатом 7:10.49 одержала Махлиё Мухаммаджонова и принесла в копилку сборной третью по счёту золотую медаль.

Бронзовые награды завоевали Анна Чикалова (семиборье, 4739 очков) и Абдуазиз Рахматуллаев (метание диска, 54 м).

В первый день чемпионата спортсмены из Узбекистана завоевали три медали — две серебряные и одну бронзовую.