Спортсмены из Узбекистана завоевали три медали в первый день молодёжного чемпионата Азии по лёгкой атлетике в Ташкенте — две серебряные и одну бронзовую. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

В программе прыжков в длину среди девушек серебряную медаль завоевала Шарифа Давронова, а в секторе толкания ядра среди юношей «серебро» досталось Абдуазиму Рахматуллоеву.

Прыжки в длину, девушки:

1. Бинбин Ву (Китай) — 6.41 м

2. Шарифа Давронова (Узбекистан) — 6.22

3. Мухаммед Мубассина (Индия) — 5.90





Толкание ядра, юноши:

1. Сихун Парк (Южная Корея) — 20.11 м

2. Абдуазим Рахматуллоев (Узбекистан) — 17.47

3. Абдулрахмон Ал Кахтони (Кувейт) — 17.42

Шарифа Давронова также будет бороться за награду в программе тройного прыжка.

Бронзовую награду в копилку сборной принесла Мафтуна Ахмедова в беге на дистанции 1500 м.

1. Хан Нгуен (Вьетнам) — 4:35.15

2. Аяна Болатбеккизи (Казахстан) — 4:36.75

3. Мафтуна Ахмедова (Узбекистан) — 4:39.57





В соревнованиях, которые продлятся до 30 апреля, принимают участие легкоатлеты из 40 стран континента.