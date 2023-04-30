Референдум по Конституции Узбекистана в новой редакции признан состоявшимся, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Бахром Кучкаров.

К 13:00 проголосовало свыше 12 083 105 человек, или 62,24% от общего числа избирателей, сказал он.

«Мы являемся свидетельством высокой активности избирателей», — отметил представитель руководства ЦИК.

Согласно статье 38 Избирательного кодекса, решение признается принятым на референдуме, если за него проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании.

«Исходя из этого есть основания заявлять, что референдум является состоявшимся», — сказал Бахром Кучкаров.

Явка на референдуме к 13:00. Источник: ЦИК.

В единый электронный реестр избирателей в общей сложности включено 19 722 809 человек. В том числе 307 895 человек зарегистрированы для голосования за рубежом.

Замглавы ЦИК напомнил, что граждане имеют право направить обращения или жалобы по номеру ЦИК: 1200 (звонки по Узбекистану бесплатные).

К 13:00 от граждан получено 148 обращений, они изучаются Центризбиркомом. «Ни одно обращение не будет оставлено без внимания», — заявил Бахром Кучкаров.

«В целом процессы референдума проходят в соблюдением национального и международного законодательства», — заключил он.







