С начала года случаи заболевания корью были зарегистрированы в 17 странах Европейского региона Всемирной организации здравоохранения, сообщила пресс-служба ООН по ссылкой на данные ВОЗ.

К концу февраля официально сообщалось о 900 случаях — это больше, чем за весь 2022 год. В ВОЗ подчёркивают, что власти всех стран, включая те, в которых подтверждена ликвидация эндемичной передачи кори, должны не терять бдительность в отношении этой крайне заразной болезни.

За последние 12 месяцев самое большое число случаев кори было зарегистрировали в Таджикистане (610), Турции (466) и России (414). В Австрии, Сербии, Великобритании и Узбекистане заболеваемость возросла с начала 2023 года (уточнить цифры по Узбекистану не удалось).

«Как только подтверждается вспышка, ВОЗ рекомендует ряд действий для быстрого реагирования, включая расследование обстоятельств заражения, выявление и вакцинацию тех, кто был в контакте с заражёнными и восприимчив к заболеванию, инфекционный контроль в медицинских учреждениях и работу с пострадавшими сообществами или группами населения для повышения осведомлённости», — сказал представитель ВОЗ Хосе Аган.

В прошлому году страны региона проводили кампании дополнительной вакцинации, в рамках которых, в частности, выявлялись дети, которые с начала пандемии COVID-19 пропустили плановые прививки против кори.

Меры по борьбе с корью

Таджикистан за последний год принял всесторонние меры с тем, чтобы остановить вспышку кори, включая выявление районов с большим числом случаев заражения и вакцинацию проживающих в этих районах детей в возрасте от 6 месяцев до 15 лет.

«В целевых районах власти Таджикистана добились вакцинации 99% детей, которые были непривиты или не получили всех доз прививок», — сказал Хосе Аган.

Он отметил, что, хотя число случаев кори в этих целевых районах значительно сократилось благодаря поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ, требуются дополнительные усилия для устранения пробелов в иммунизации и предотвращения дальнейшей передачи как внутри страны, так и за ее пределами.

Власти Сербии, выявив вспышку кори, начали принимать ответные меры в 2023 году. На ранних этапах были усилены меры эпиднадзора и проведена дополнительная вакцинация. Сербия также начала информационную кампанию и инициировала лабораторное генотипирование для выявления возможных источников и цепочки передачи.

Вакцинация от кори и пандемия

В 2021 году из-за пандемии COVID-19 рекордное число детей в мире не получили плановые прививки от кори — 40 миллионов. 25 миллионов детей пропустили первую дозу и ещё 14,7 миллиона — вторую дозу.

В Европейском регионе влияние пандемии COVID-19 на уровень вакцинации варьировался как между странами, так и внутри них. Некоторым государствам удалось наверстать упущенное между волнами COVID-19 и поддержать желаемый уровень иммунизации. В других странах плановая иммунизация была прервана или отложена на значительный период.

ВОЗ работает с партнёрами в Европе и за ее пределами, чтобы поддержать страны во время и после Европейской недели иммунизации (23−29 апреля 2023 года) и помочь им обеспечить защиту большего числа людей от заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцин.