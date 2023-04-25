Азиатский банк развития (АБР) и компания ACWA Power из Саудовской Аравии 24 апреля подписали займы на сумму 174 млн долларов США на развитие Башской и Джанкелдинской ветровых электростанций в Бухарской области Узбекистана.

Как сообщили в пресс-служба АБР, финансирование включает займы на 40,5 млн долларов для Башской и 46,5 млн долларов для Джанкелдинской электростанции, которые финансируются за счёт обычных капитальных ресурсов АБР. Кроме того, банк будет администрировать 40,5 млн долларов для Башской и 46,5 млн долларов для Джанкелдинской станции из Ведущего частного инфраструктурного фонда Азии (LEAP), которым управляет АБР.

Каждая электростанция состоит из 79 ветряных турбин — всего 158 турбин, которые будут генерировать 3235 гигаватт-часов и должны привести к сокращению выбросов почти 2 миллиона тонн эквивалента углекислого газа в год. Вместе Башская и Джанкелдинская электростанция станут крупнейшим проектом ветроэнергетики коммунального масштаба в регионе Центральной и Западной Азии. Займы также пойдут на строительство 282,5 км одноцепной воздушной линии электропередачи напряжением 500 киловольт для подключения к энергосистеме.

С 2019 года, когда в Узбекистане сектор электроэнергетики был открыт для частного сектора, АБР оказал стране поддержку в реализации проектов в сфере возобновляемх источников энергии мощностью около 2500 МВт. Общая стоимость последнего сотрудничества АБР с ACWA составляет приблизительно 1,35 млрд долларов.

Параллельными кредиторами являются DEG — Deutsche Investitions-Und Entwicklungsgesellschaft, Европейский банк реконструкции и развития, Фонд международного развития ОПЕК и Proparco.

LEAP — это фонд, управляемый АБР, с капиталом в размере 1,5 млрд. долларов, выделенным Японским агентством международного сотрудничества. Основанный в 2016 году, LEAP нацелен на реализацию высококачественных и устойчивых инфраструктурных проектов в частном секторе, которые сокращают выбросы углерода, повышают энергоэффективность и предлагают доступные услуги здравоохранения, образования и связи развивающимся странам-членам АБР.

Проекты Башской и Джанкелдинской электростанции являются механизмами специального назначения, принадлежащими ACWA Power. Компания была основана в 2008 году и является разработчиком, инвестором и оператором электростанций и опреснительных установок с 67 действующими, строящимися или перспективными активами в 13 странах.

Узбекистан находится на втором месте по объёмам инвестиций компании после Саудовской Аравии. В марте власти Узбекистана подписали с ACWA Power соглашения о строительстве двух солнечных электростанций общей мощностью 1400 МВт в Ташкентской и Самаркандской областях, а также систем накопления энергии на 1200 МВт в трёх областях.