Правительство Узбекистана в преддверии сезона созревания фруктов, когда вырастает спрос на сахар, разработало меры по предотвращению рисков деятельности производителей сахарной продукции и предпринимателей, занимающихся её реализацией. Об этом сообщил Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей.

Отечественные сахарные заводы покупают сахарное сырье из Бразилии «по более низким ценам по сравнению с котировками мирового рынка», сообщили в комитете. По состоянию на 15 апреля заводы располагают сахаром на 8000 тонн и сырьём на 78 тысяч тонн. К июню планируется поставить в страну ещё 271 тысячу тонн сырья.

Заводы также модернизируют производственные мощности для бесперебойного снабжения внутреннего рынка. На первом этапе до 1 мая мощности планируется увеличить на 25% по сравнению с прошлым годом и нарастить производство до 2500 тонн сахара в день, а годовое — с 600 тысяч до 1 миллиона тонн.

По данным комитета, правительство также приняло меры для обеспечения населения сахаром и мукой «в достаточном количестве и по приемлемым ценам».

Сегодня розничная цена сахара варьируется от 11,5 тысяч до 14 тысяч сумов, а в некоторых отдалённых районах — от 12 тысяч до 15 тысяч сумов. «Для стабильного обеспечения годовой потребности населения в сахаре (в среднем 650 тысяч тонн) имеется достаточный объём сахара (1 миллион тонн). Поводов для беспокойства нет», — говорится в сообщении.

Согласно данным Агентства статистики, в марте цены на сахар поднялись сразу на 4,4%, а за год — на 31,1%.

При этом на бирже (UzEx) стоимость сахара в марте выросла с 11452 сумов до 12128 сумов за кг (+5,9%), а по итогам 18 апреля цены зафиксировались на уровне 13200 сумов. Таким образом, котировки с 1 марта по сегодняшний день выросли на 15,3%.

В марте 2022 года на фоне дефицита сахара и резкого роста цен Антимонопольный комитет был вынужден вмешаться в ситуацию и предписал сахарным заводам увеличить минимальные объёмы сахара, выставляемых на бирже, продавать его небольшими лотами и ограничить предельный объём продукции, реализуемого одному покупателю. В росте цен обвинили «предпринимателей-паникёров».

В июне прошлого года также наблюдался рост цен на сахар, в основном под влиянием внешних факторов, объясняли в бывшем Минэкономразвития.