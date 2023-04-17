На предприятии в Давлатабадском районе Намангана незаконно использовали природный газ, сообщила пресс-служба «Худудгазтаъминот».

Предприятие, принадлежащее компании Nam Smart Servis, было тайно подключено к газопроводу для производства извести.

По предварительным подсчётам, незаконно использован газ более чем на 4 млрд сумов.

Напомним, что в марте в Кувасае было обнаружено предприятие по изготовлению извести, где незаконно использовали газ в течение девяти месяцев, потратив более 18 млн кубометров. Ущерб был оценён в 18,3 млрд сумов.