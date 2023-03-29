Предприятие по изготовлению извести в Кувасае Ферганской области подозревается в незаконном использовании природного газа на протяжении девяти месяцев, сообщила Служба государственной безопасности Узбекистана.

Управление СГБ по области совместно с предприятием «Худудгаз Фаргона» и «Узбекнефтегазинспекцией» обнаружили, что предприятие тайно, без оформления документов, подключилось к газопроводу, используя топливо через 72 самодельные горелки и производя известь в трёх печах.





По предварительным оценкам специалистов, с июня прошлого года по март текущего было использовано более 18,3 млн кубометров газа, чем государству был нанесён ущерб в размере 18,3 млрд сумов.

В отношении должностных лиц предприятия возбуждено уголовное дело.