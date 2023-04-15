Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов 14 апреля в Москве провёл встречу с заместителем председателя правительства России Александром Новаком, сообщает пресс-служба российского правительства. В составе узбекистанкской делегации также был глава «Узбекнефтегаза» Баходиржон Сидиков.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в газовой, нефтяной, электроэнергетической отраслях, включая проекты возобновляемых источников энергии и гидроэлектростанций, а также в сфере атомного строительства.

В ходе встречи речь также шла о возможности увеличения поставок нефти и нефтепродуктов в Узбекистан, а также о перспективах участия компании «Росатом» в строительстве новых объектов атомной энергетики.

В пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в Узбекистан заявил, что Узбекистан, Казахстан и Россия, «в том числе на уровне президентов, активно продвинулись» в обсуждении проекта газового союза.